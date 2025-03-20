Ударит +14 градусов: стала известна дата резкого потепления

Минусовая температура воздуха будет отступать. Но похолодание еще придет в Украину на один день - синоптик сказала, когда это будет.

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Погода в Украине - ударит +14 градусов/ unsplash.com

Вы узнаете:

Когда в Украине потеплеет до +14 градусов

В какой день вернется похолодание

Погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой - температура воздуха поднимется до +10...+14 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что свежая температура воздуха будет только в восточных областях и в Крыму.

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"21-го марта в течение дня максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8...+11 градусов. Осадков не предвидится, сухо и солнечно", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 21 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 21 марта

В столице Украины в пятницу также ожидается комфортная погода, без осадков. Будет солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов.

Погода в Киеве на неделю/ meteoprog

Когда в Украине будет похолодание

Диденко также рассказала, что в Украине будет похолодание в воскресенье, 23 марта.

"Я вчера писала о похолодании в понедельник. Уточнение. К сожалению, как раз это похолодание сдвинется на один день раньше, как раз на Всемирный день метеоролога - пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4...+9 градусов", - отметила синоптик.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине. До конца недели потепление охватит всю Украину.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет потепление, но местами будет -10 градусов - синоптики назвали регионы. В Украине 20 марта будет сухая погода без осадков.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня - стало известно, когда она закончится. Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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