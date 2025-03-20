Ударит +14 градусов: стала известна дата резкого потепления

Вы узнаете:
- Когда в Украине потеплеет до +14 градусов
- В какой день вернется похолодание
Погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой - температура воздуха поднимется до +10...+14 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что свежая температура воздуха будет только в восточных областях и в Крыму.
"21-го марта в течение дня максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8...+11 градусов. Осадков не предвидится, сухо и солнечно", - рассказала Диденко.
Погода в Киеве 21 марта
В столице Украины в пятницу также ожидается комфортная погода, без осадков. Будет солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов.
Когда в Украине будет похолодание
Диденко также рассказала, что в Украине будет похолодание в воскресенье, 23 марта.
"Я вчера писала о похолодании в понедельник. Уточнение. К сожалению, как раз это похолодание сдвинется на один день раньше, как раз на Всемирный день метеоролога - пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4...+9 градусов", - отметила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине. До конца недели потепление охватит всю Украину.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет потепление, но местами будет -10 градусов - синоптики назвали регионы. В Украине 20 марта будет сухая погода без осадков.
Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня - стало известно, когда она закончится. Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 кота: только гений головоломок даст ответ за 31 секунду
- Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды
- Где 3 отличия между дедушками: только "настоящие детективы" справятся с загадкой
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред