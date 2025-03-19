Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину идет потепление, но местами будет -10 градусов: синоптики назвали регионы

Ангелина Подвысоцкая
19 марта 2025, 19:45
151
В Украине 20 марта будет сухая погода без осадков.
В Украину идет потепление, но местами будет -10 градусов: синоптики назвали регионы
Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 20 марта
  • Где температура воздуха опустится до -10 градусов

Погода в Украине 20 марта будет сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 марта в Украине будет повышаться температура воздуха до 9-13 градусов тепла. Осадков в этот день не будет.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 20 марта
Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: ventusky

Погода 20 марта

В Украине 20 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 5-10° мороза; днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 20 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +3...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -2...+7 градусов.

погода 20 марта
Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: meteoprog

Погода 20 марта в Киеве

В Киеве 20 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 10-12° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 20 марта
Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

Читайте также:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россияне нафантазировали "сбитие" F-16 на Сумщине: Воздушные силы отреагировали

Россияне нафантазировали "сбитие" F-16 на Сумщине: Воздушные силы отреагировали

21:11Война
Переговоры с Трампом и обмен пленными: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры с Трампом и обмен пленными: главные новости Украины (дайджест)

20:38Война
Украине могут передать новые ЗРК Patriot: у Трампа сделали важное заявление

Украине могут передать новые ЗРК Patriot: у Трампа сделали важное заявление

20:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

944 гривны надбавки: кому из пенсионеров доначислят выплаты уже в апреле

944 гривны надбавки: кому из пенсионеров доначислят выплаты уже в апреле

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Последние новости

21:11

Россияне нафантазировали "сбитие" F-16 на Сумщине: Воздушные силы отреагировали

20:38

Переговоры с Трампом и обмен пленными: главные новости Украины (дайджест)

20:36

Что достанется Киркорову после смерти отца

20:27

Можно ли повторно использовать пергаментную бумагу – лайфхак

20:26

Три отделения - три функции: для чего на самом деле нужны отсеки в стиралке

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
20:24

Украине могут передать новые ЗРК Patriot: у Трампа сделали важное заявлениеВидео

20:15

Что посадить возле помидоров - защитите урожай естественным способом

19:45

В Украину идет потепление, но местами будет -10 градусов: синоптики назвали регионы

19:43

"Я поддержал этот шаг": Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом

Реклама
19:42

Повторный удар РФ баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци: есть тяжело раненые

19:23

Порошенко подыгрывает РФ: обвинил власть в притеснениях, хотя сам жал руку и обнимал путина, - эксперт

19:14

Растения, которые нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями – список

19:11

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: в ОП сделали заявление об участии Украины

19:10

Ударов по энергетике не будет: в СМИ узнали детали разговора Зеленского с Трампом

19:10

Один из ключевых результатов переговоров Трампа и Путинамнение

18:50

20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

18:35

У Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны и назвали условие

18:28

Невменяемый путинист Борис Корчевников получил подозрение от СБУ

18:19

Будет хрустеть, будто только из печи: хитрый трюк, как сохранить багет свежим

18:17

ВСУ сбивают "Шахеды" новейшим средством: что известно о таинственном оружии

Реклама
18:10

Бежали через границу и впервые говорили с родными: трогательные кадры с обмена пленнымиФотоВидео

17:56

Больше молиться и умыться из колодца: какой праздник и приметы 20 марта

17:45

Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме: что известно

17:43

ВСУ выбивают россиян: в ГПСУ сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

17:35

Зажигаются, как спичка: астрологи назвали ТОП-3 самых страстных знаков

17:34

"У нас нет иллюзий": у Трампа заявили, что ведут жесткие переговоры с Путиным

17:14

Дочь Веры Брежневой задержали на границе

16:55

Проверьте свой мозг: найдите спрятавшегося в комнате попугая за 7 секунд

16:52

США "сливают" красные линии Украины: названы детали плана Трампа касательно мираВидео

16:51

Только до 31 марта: водителей призвали внести важную плату, иначе "сгорит"

16:39

Путин пригрозил Трампу: аналитик BILD проанализировал разговор лидеров США и РФ

16:08

Почему пионы не цветут так, как ожидалось: эксперты указали на главный нюанс

16:07

Большой обмен пленными: Украина вернула 197 защитниковФото

15:38

Готовы брать в руки оружие: в Европе заявили о серьезной подготовке к войне с РФ

15:29

"Не приедет": Пугачева отказалась приезжать в Россию на похороны Киркорова

15:18

В Минкульте назвали два коллектива, которым можно выезжать за границу

15:17

У Трампа назвали новую дату перемирия в Украине: что будет с санкциями против РФ

15:10

В Украине резко растут цены на сахар: сколько придется платить за килограмм

15:01

Россия может перебросить резервы из Курщины: эксперт назвал направление

14:58

Поздравления з днем рождения мужчине - оригинальные картинки и теплые слова

Реклама
14:51

"Это очень тяжело": Ольга Харлан призналась, на что уйдет ее олимпийский гонорар

14:43

США могут изменить свою позицию в отношении Украины: названы два вариантаВидео

14:28

Почему в погребе мокрый потолок – как избавиться от конденсата

14:27

В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters

14:11

Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

13:58

Баллистический хлам для ВСУ: военным предлагают опасные защитные очкимнение

13:53

Зеленский анонсировал новый разговор с Трампом: о чем будут говорить

13:51

Лине Костенко 95 лет: самые хлесткие стихи о России и жизнь поэтессыВидео

13:47

За один час: идеальный рецепт быстрого влажного пасхального куличаВидео

13:45

Вкусный напиток будет храниться до зимы: как закрыть березовый сок, рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять