В Украину идет потепление, но местами будет -10 градусов: синоптики назвали регионы

В Украине 20 марта будет сухая погода без осадков.

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Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: depositphotos.com/ua

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Какой будет погода ночью 20 марта

Где температура воздуха опустится до -10 градусов

Погода в Украине 20 марта будет сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 марта в Украине будет повышаться температура воздуха до 9-13 градусов тепла. Осадков в этот день не будет.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: ventusky

Погода 20 марта

В Украине 20 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 5-10° мороза; днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 20 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +3...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -2...+7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: meteoprog

Погода 20 марта в Киеве

В Киеве 20 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 10-12° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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