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В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

Ангелина Подвысоцкая
17 марта 2025, 19:41
2660
Погода во Львове будет одной из самых холодных.
погода
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 18 марта
  • Где температура воздуха опустится до -14 градусов
  • Где ожидается снег

Погода в Украине 18 марта будет снежной и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях. Скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с.

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В Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности. Там из-за снегопадов могут сойти снежные лавины.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 марта будет одним из самых некомфортных синоптических дней. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов. Днем температура воздуха повысится до +2...+5 градусов. Также ожидаются сильные порывы ветра.

В среду, 19 марта, будет еще прохладно, но уже со следующего дня будет возвращаться потепление.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 18 марта
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: ventusky

Погода 18 марта

В Украине 18 марта будет облачно с прояснениями. В юго-восточных, северных областях будет мокрый снег. На территории западных областей будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза (в Карпатах 9-14° мороза), днем 0-5° тепла; на юго-востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -5

По данным meteoprog, 18 марта в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +2...+11 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -5...+3 градусов.

погода 18 марта
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: meteoprog

Погода 18 марта в Киеве

В Киеве 18 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 18 марта
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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