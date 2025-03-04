Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

Тепло в Украину будет приходить постепенно. Даже в апреле возможны "минусы", предупредил синоптик.

https://glavred.info/synoptic/vesna-razocharuet-kakoy-budet-pogoda-v-ukraine-v-marte-aprele-mae-10644401.html Ссылка скопирована

Какой будет погода в Украине весной / Фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода во время трех весенних месяцев

Когда придет настоящее потепление

Календарная весна уже началась, и скоро потепление накроет всю Украину. Синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в марте, апреле и мае.

Ранее Главред писал, что стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха поднимется, а морозы постепенно будут отступать.

видео дня

Погода в Украине в марте 2025

Первая декада весны будет довольно сухой. Осадки будут, но время от времени и слабые. Ветер усилится. В первые десять дней ночью почти постоянно будет небольшой "минус". Днем ожидается плюсовая температура, пишет Telegraf.

Деркач прогнозирует, что вторая декада будет уже теплее, но осадков также будет очень мало.

"Ночью еще будет возможен небольшой "минус", но больше как исключение. Днем столбики термометров будут показывать "плюс", иногда даже пересекая отметку в +10°C", - рассказал народный синоптик.

Третья декада марта начнется с похолодания. Нн исключены дожди средней силы, иногда даже со снегом. Во второй половине этой десятидневки осадки ослабеют, хотя западные ветры еще принесут немного влаги.

"Температура вырастет, но ожидать "большого" тепла не стоит", - сказал Деркач.

Прогноз погоды на апрель 2025

В первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла.

"Один-два теплых дня будут меняться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки", - рассказал синоптик.

Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем – умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет теплее и без осадков.

Третья декада апреля будет такой же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут краткосрочные осадки.

Погода в Украине в мае 2025

Начало мая также не принесет настоящего тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только к концу первой десятидневки мая. Ожидаются и осадки.

Далее воздух прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой". Впрочем, иногда пройдут кратковременные дожди.

В третьей декаде мая температура воздуха снизится, будет достаточно влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло.

"Нельзя его назвать летним, но будет достаточно тепло", – объяснил Деркач.

Прогноз погоды на март 2025

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в марте и в какие дни без зонта на улицу лучше не ходить.

Другие новости:

Кто такой Владимир Деркач Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский Волынской области. Наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января по юлианскому календарю. По методике народного синоптика, каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред