Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления

Температура воздуха в Украине будет стремительно расти - синоптик рассказала, в каких областях будет теплее всего.

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Погода в Украине - ударит +17 градусов/ unsplash.com

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Когда в Украине ударит +17 градусов

В каких областях будет теплее всего

Погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

Со среды, 5 марта, температура воздуха будет еще больше подниматься и погодные условия будут двигаться к первому настоящему весеннему теплу. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Также она рассказала, какой будет погода во вторник, 4 марта.

Диденко отметила, что 4 марта в Украине ожидается сухая погода, повсеместно без осадков.

"Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +3...+8 градусов, на востоке +2...+5 градусов, в западной части +7...+12 градусов", - отметила Диденко.

В то же время в этот день будет сильный ветер западного происхождения, порывы могут достигать 15-20 м/с. Синоптик призвала украинцев быть осторожными из-за мощного ветра.

Погода в Украине 4 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 4 марта

В Киеве во вторник также ожидается сильный ветер. Осадки в этот день в столице маловероятны. В течение дня воздух прогреется до +8 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Также ранее синоптик сказала, когда ждать потепления. Со следующей недели температура с каждым днем будет повышаться.

Как ранее сообщал Главред, Украину накрывает внезапное потепление - стало известно, когда регионы накроет 15-градусная жара. В некоторых областях синоптики прогнозируют снег и дождь.

Стало известно, какой будет погода в Украине в первую неделю марта - будут перепады от -10 до +12 градусов. В ближайшие дни теплее всего будет на западе, а холоднее всего - в восточных регионах.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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