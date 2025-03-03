Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления

Вы узнаете:
- Когда в Украине ударит +17 градусов
- В каких областях будет теплее всего
Погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.
Со среды, 5 марта, температура воздуха будет еще больше подниматься и погодные условия будут двигаться к первому настоящему весеннему теплу. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Также она рассказала, какой будет погода во вторник, 4 марта.
Диденко отметила, что 4 марта в Украине ожидается сухая погода, повсеместно без осадков.
"Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +3...+8 градусов, на востоке +2...+5 градусов, в западной части +7...+12 градусов", - отметила Диденко.
В то же время в этот день будет сильный ветер западного происхождения, порывы могут достигать 15-20 м/с. Синоптик призвала украинцев быть осторожными из-за мощного ветра.
Погода в Киеве 4 марта
В Киеве во вторник также ожидается сильный ветер. Осадки в этот день в столице маловероятны. В течение дня воздух прогреется до +8 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Также ранее синоптик сказала, когда ждать потепления. Со следующей недели температура с каждым днем будет повышаться.
Как ранее сообщал Главред, Украину накрывает внезапное потепление - стало известно, когда регионы накроет 15-градусная жара. В некоторых областях синоптики прогнозируют снег и дождь.
Стало известно, какой будет погода в Украине в первую неделю марта - будут перепады от -10 до +12 градусов. В ближайшие дни теплее всего будет на западе, а холоднее всего - в восточных регионах.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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