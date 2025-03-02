Украину накрывает внезапное потепление: когда регионы накроет 15-градусная жара

В некоторых областях синоптики прогнозируют снег и дождь.

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Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 3 марта

Где температура воздуха опустится до +8 градусов

Где ожидается снег, дождь и гололедица

Погода в Украине 3 марта будет теплой. Синоптики прогнозируют снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 3 марта в Украине не будет серьезных осадков. Ветер будет порывистый, а температура воздуха в течение дня повысится до +7 градусов.

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С каждым днем в Украине будет теплеть. Уже на выходных в большинстве областей температура воздуха повысится до +15 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото: ventusky

Погода 3 марта

В Украине 3 марта будет облачно с прояснениями. На дорогах в южных и северных областях будет снег и дождь. В Украине также ожидается туман и гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, на востоке страны около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 3 марта в Украине будет теплым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -8...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото: meteoprog

Погода 3 марта в Киеве

В Киеве 3 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Также ожидаются туман и гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинец рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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