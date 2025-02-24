Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Известный украинский рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

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Прогноз погоды в Украине на неделю 14- 9 февраля / фото: pixabay

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит -21 градус

Когда в Украину придет похолодание

Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине до конца февраля будет морозной, но сухой. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Уже в выходные, начиная с южных и западных областей ожидается потепление. В первые дни марта ожидается снег и дождь, а температурный фон существенно повысится.

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Погода в Украине 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, на востоке страны, а также на Днепропетровщине ожидается небольшой снег, слабая метель. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер на Левобережье страны северный, 7 - 12 м/с; на Правобережье переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6...-12 °С, в северных и центральных регионах местами морозы окрепнут до -13...-20 °С. Днем воздух прогреется до -2...+4 °С, в северных и восточных областях -2...-7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, на востоке страны, а также в Приазовье сохранится облачная погода с небольшим снегом. В остальных регионах Украины без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на востоке порывистый. Температура воздуха в ночное время составит -7...-13 °С, в северных и центральных областях -14...-21 °С, на Закарпатье -3...-8 °С. Днем температура воздуха ожидается в пределах -5...+1 °С, на крайнем западе +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 февраля

В среду, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -14...-19 °С, в западных и южных областях -7...-13 °С; днем -4...+3 °С, на крайнем западе +4...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 27 февраля

В четверг, 27 февраля, в Украине сохранится сухая и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -12...-17 °С, в западных и южных областях -6...-11 °С; днем -2...+4 °С, в южных и западных областях +5...+8 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, днем в западных и местами северных регионах пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В остальных областях Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, в северных и восточных регионах -8...-14 °С; днем 0...+5 °С, в центральных, южных и западных областях +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: Windy

Погода в Украине 1 марта

В субботу, 1 марта, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен туман, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, на востоке страны -5...-10 °С; днем 0...+5 °С, в южных областях +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 1 марта/ фото: Windy

Погода в Украине 2 марта

В воскресенье, 2 марта, в Украине местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в южной половине и Крыму с дождем. Местами туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно западной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге до +7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: Windy

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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