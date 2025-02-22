Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

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Погода в Украине - стала известна точная дата потепления в Украине/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине потеплеет

Какой будет погода в Украине 23 февраля

Погода в Украине уже скоро станет теплее, температура воздуха будет подниматься до плюсовых значений.

Потепление придет в наше государство, начиная с 25 февраля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Начиная с 25-го февраля морозы постепенно будут ослабевать в большинстве областей Украины, а днем температура воздуха будет подниматься до оттепели и небольших "плюсов". В восточной части Украины морозная погода еще продлится, там ощутимое повышение температуры воздуха придет в начале марта", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, в Украине еще будет держаться морозная погода. Ночью ожидается -10...-17 градусов, местами будет -15...-19 градусов, в дневные часы -1...-7 градусов.

В западных областях и в южной части ночью -7...-12 градусов, днем на юге около нуля.

Теплее всего в воскресенье будет в западных областях, там максимальная температура будет на уровне 0...+5 градусов.

"Антициклон еще сильный, осадки будет отгонять, будет преимущественно сухо. Однако влияние восточного циклона обусловит завтра в восточных областях Украины снег", - отметила Диденко.

Погода в Украине 23 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 23 февраля

В Киеве 23 февраля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет -12...-14 градусов, днем в воскресенье мороз ослабнет до -2...-4 градусов.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будет мощный ветер и 18-градусный мороз - Украину атакует стужа. Синоптик рассказал, какой будет погода в выходные и где будут самые сильные морозы и ветер.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует 17-градусный мороз - стало известно, когда в регионы придет потепление. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -16 градусов.

Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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