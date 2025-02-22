Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

Вы узнаете:
- Когда в Украине потеплеет
- Какой будет погода в Украине 23 февраля
Погода в Украине уже скоро станет теплее, температура воздуха будет подниматься до плюсовых значений.
Потепление придет в наше государство, начиная с 25 февраля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Начиная с 25-го февраля морозы постепенно будут ослабевать в большинстве областей Украины, а днем температура воздуха будет подниматься до оттепели и небольших "плюсов". В восточной части Украины морозная погода еще продлится, там ощутимое повышение температуры воздуха придет в начале марта", - рассказала Диденко.
Погода в Украине 23 февраля
В воскресенье, 23 февраля, в Украине еще будет держаться морозная погода. Ночью ожидается -10...-17 градусов, местами будет -15...-19 градусов, в дневные часы -1...-7 градусов.
В западных областях и в южной части ночью -7...-12 градусов, днем на юге около нуля.
Теплее всего в воскресенье будет в западных областях, там максимальная температура будет на уровне 0...+5 градусов.
"Антициклон еще сильный, осадки будет отгонять, будет преимущественно сухо. Однако влияние восточного циклона обусловит завтра в восточных областях Украины снег", - отметила Диденко.
Погода в Киеве 23 февраля
В Киеве 23 февраля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет -12...-14 градусов, днем в воскресенье мороз ослабнет до -2...-4 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будет мощный ветер и 18-градусный мороз - Украину атакует стужа. Синоптик рассказал, какой будет погода в выходные и где будут самые сильные морозы и ветер.
Также ранее сообщалось, что Украину атакует 17-градусный мороз - стало известно, когда в регионы придет потепление. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -16 градусов.
Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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