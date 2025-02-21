Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Синоптик рассказал, какой будет погода в выходные и где будут самые сильные морозы и ветер.

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Погода в Украине - будет мощный ветер и 18-градусный мороз/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине в выходные, 22 и 23 февраля

Где будут самые сильные морозы

Погода в Украине в выходные, 22 и 23 февраля, будет морозной и преимущественно без осадков в большинстве областей.

Из-за влияния антициклона и господства арктической воздушной массы в нашем государстве ожидается холодная погода, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-5 градусов. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Существенных осадков не ожидается. В то же время синоптик предупредил о том, что местами будет наблюдаться усиление ветра, а также возможны туманы с отложением изморози. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Погода в Украине 22 февраля

В западных областях

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -10...-15 градусов, в Карпатах до -18 градусов; днем -4...+1.

В северных областях

В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -1...-6.

В центральных областях

В центральной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -1...-6.

На юге Украины

В южных областях осадков не предвидится, лишь в Крыму местами пройдет небольшой снег/ мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5.

В восточных областях

В восточных областях ожидается сухая и холодная погода. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -1...-6.

Погода в Украине 22 февраля/ meteoprog

Погода в Украине 23 февраля

В западных областях

В западных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -10...-15 градусов, днем -2...+3. На Закарпатье ночью -5...-10 градусов, днем 0...+5.

В северных областях

В северной части страны сохранится малооблачная и холодная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -10...-15 градусов, днем -4...+1.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -9...-14 градусов, днем 0...-5.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -7...-12 градусов, днем 0...-5.

В восточных областях

В восточных регионах прогнозируется облачная погода. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6...-11 градусов, днем -1...-6.

Погода в Украине 23 февраля/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что резкое потепление накроет Украину - синоптик назвала дату. В Украину скоро придет потепление - температура воздуха поднимется.

Также ранее сообщалось, что почти 20-градусный мороз атакует Украину - стало известно, когда в регионы придет потепление. Погода в Сумах одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -13 градусов.

Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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