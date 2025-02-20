Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

В Украину скоро придет потепление - температура воздуха поднимется.

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Погода в Украине - резкое потепление накроет Украину/ фото: УНИАН

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Когда в Украине потеплеет

Какой будет погода 21 февраля

Погода в Украине в пятницу, 21 февраля, будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет опускаться до -10...-15 градусов.

В восточных областях будет еще холоднее - там ночная температура местами будет достигать -19 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"С погодой в Украине все стабильно. Сухо, холодно, антициклон, арктическая воздушная масса. Поэтому и завтра в Украине - без существенных осадков. Ночью ожидается -10...-15 градусов, на востоке -12...-19 градусов", - отметила Диденко.

В течение дня столбики термометров будут показывать -1...-6 градусов.

"Такая царит сейчас однообразная погода, что атмосфера решила завтра ее разбавить сильным ветром на юге Украины, где возможно до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

В Киеве 21 февраля осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет на уровне -10-...12 градусов, днем около -5 градусов.

Погода в Украине 21 февраля/ Facebook Диденко

Когда в Украине потеплеет

В то же время синоптик рассказала, что скоро в Украину придет потепление. По ее словам, до потепления остается меньше недели - температура воздуха начнет повышаться с 25 февраля.

"Сроки потепления пока неизменны - с 25-го февраля", - отметила она.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее рассказывал Главред, в Украине скоро ударит резкое потепление и растает снег - синоптик назвала дату потепления. Потепление скоро накроет Украину, снежный покров растает.

Также ранее сообщалось, что ударит 20-градусный мороз - синоптик сказала, где в Украине будет холоднее всего. В некоторых регионах Украины прогнозируют снег, а на дорогах ожидается гололедица.

Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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