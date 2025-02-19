Ударит 20-градусный мороз: синоптик сказала, где в Украине будет холоднее всего

В некоторых регионах Украины прогнозируют снег, а на дорогах ожидается гололедица.

https://glavred.info/synoptic/udarit-20-gradusnyy-moroz-sinoptik-skazala-gde-v-ukraine-budet-holodnee-vsego-10640885.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода 20 февраля в Украине

Когда в Украину "придет" потепление

В четверг, 20 февраля, в Украине все еще будет холодно. В некоторых областях прогнозируют снег, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшую ночь ожидается -9...-15 °C, на Левобережье -12...-19 °C, а на востоке до -20 °C.

видео дня

Днем 20 февраля столбики термометров по всей стране покажут -1...-6 градусов.

"Небольшой снег завтра вероятен ночью и утром на западе и севере, а днем - в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории день пройдет без существенных осадков. На дорогах гололедица", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В столице 20 февраля ночью возможен небольшой снег, а днем - без существенных осадков.

Ночью температура воздуха опустится до -7...-9 °C, а днем составит -3...-5 °C.

Диденко прогнозирует потепление в Украине с 25 февраля.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала, когда в Украине ударит резкое потепление и растает снег. По ее словам температура поднимется аж в начале следующей недели. Вероятнее всего тогда уже начнет таять снег, а дневная температура воздуха чаще будет плюсовой.

Ранее Главред писал, что влупит -30 - синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз. Погода на Закарпатье будет одной из самых теплых. Однако даже там ожидается мороз.

Синоптик Вера Балабух рассказала, что погода в Украине весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Как свидетельствуют данные наблюдений, первый месяц весны в Украине имеет среднюю месячную температуру в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах значительно меньше - в пределах -3°C мороза.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред