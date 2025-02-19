Ударит 20-градусный мороз: синоптик сказала, где в Украине будет холоднее всего

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- Какой будет погода 20 февраля в Украине
- Когда в Украину "придет" потепление
В четверг, 20 февраля, в Украине все еще будет холодно. В некоторых областях прогнозируют снег, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в ближайшую ночь ожидается -9...-15 °C, на Левобережье -12...-19 °C, а на востоке до -20 °C.
Днем 20 февраля столбики термометров по всей стране покажут -1...-6 градусов.
"Небольшой снег завтра вероятен ночью и утром на западе и севере, а днем - в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории день пройдет без существенных осадков. На дорогах гололедица", - написала Диденко.
Погода в Киеве
В столице 20 февраля ночью возможен небольшой снег, а днем - без существенных осадков.
Ночью температура воздуха опустится до -7...-9 °C, а днем составит -3...-5 °C.
Диденко прогнозирует потепление в Украине с 25 февраля.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала, когда в Украине ударит резкое потепление и растает снег. По ее словам температура поднимется аж в начале следующей недели. Вероятнее всего тогда уже начнет таять снег, а дневная температура воздуха чаще будет плюсовой.
Ранее Главред писал, что влупит -30 - синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз. Погода на Закарпатье будет одной из самых теплых. Однако даже там ожидается мороз.
Синоптик Вера Балабух рассказала, что погода в Украине весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Как свидетельствуют данные наблюдений, первый месяц весны в Украине имеет среднюю месячную температуру в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах значительно меньше - в пределах -3°C мороза.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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