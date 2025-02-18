Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украине затягивается почти двухнедельная магнитная буря: когда она закончится

Ангелина Подвысоцкая
18 февраля 2025, 02:00
57
Эта магнитная буря могла повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала затяжная магнитная буря. Она "трусит" страну уже почти 2 недели. Об этом сообщает meteoagent.

8 февраля магнитная буря была 4-балльной. Уже на следующий день она выросла почти до 7-ми баллов. 11 февраля её мощность снизилась до 5-ти баллов.

видео дня

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад, но 12-16 февраля ее мощность была на высоком уровне - почти 7 баллов. Ожидается, что 17-18 февраля мощность бури опустится до 4-х баллов, а затем до трех.

магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 18 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 136 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине затягивается почти двухнедельная магнитная буря: когда она закончится

В Украине затягивается почти двухнедельная магнитная буря: когда она закончится

02:00Синоптик
"Решаются важные вещи": Зеленский поговорил с Макроном, первые подробности

"Решаются важные вещи": Зеленский поговорил с Макроном, первые подробности

01:16Политика
Зеленский оценил риторику команды Трампа и сделал прогноз о возвращении территорий

Зеленский оценил риторику команды Трампа и сделал прогноз о возвращении территорий

00:29Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыли

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыли

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

Последние новости

03:02

Вкуснее, чем винегрет: рецепт невероятно простого салата из свеклы

02:30

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите 3 скрытых среди цветов лица за 15 сек

02:00

В Украине затягивается почти двухнедельная магнитная буря: когда она закончится

01:30

"Два старых шимпанзе": Наташа Королева и Тарзан опозорились на музыкальном шоу

01:16

"Решаются важные вещи": Зеленский поговорил с Макроном, первые подробности

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
00:29

Зеленский оценил риторику команды Трампа и сделал прогноз о возвращении территорий

00:12

Позитив раскрыл детали, как прошли роды жены: "Я был, все видел"

17 февраля, понедельник
23:51

Зеленский приехал в Турцию: какова цель визита и когда встреча с Эрдоганом

23:23

Киев под атакой Шахедов: в столице поднялся пожар

Реклама
22:46

У путиниста Киркорова начались крупные проблемы в РФ - что произошло

22:44

Не является началом мирного процесса: в Госдепе назвали цель переговоров с РФ

22:44

Зеленский сделал заявление о НАТО и вспомнил крупный провал Трампа и Запада

22:30

Тоня Матвиенко жестко ответила на упреки из-за отношений с женатым Мирзояном

22:27

Жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение на фоне слухов о разводе

22:23

"Это экономическая колонизация Украины": детали плана о полезных ископаемых

22:00

Зеленский в ОАЭ и переговоры США с Россией: главные новости Украины (дайджест)

21:53

Опасные последствия для Украины и Европы: назван сценарий сделки Трампа и Путина

21:41

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

21:25

Почему кашляет кот: как помочь питомцу

20:58

Не соглашение с Россией: в Раде назвали условие для отмены военного положенияВидео

Реклама
20:52

Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

20:28

За спиной Украины: стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп

20:18

Что носить женщине с пышной грудью - стильные решения для настоящих красавиц

20:02

Евровидение-2025: у Украины опасное место в рейтинге потенциальных победителей

19:46

У Путина раскрыли главную цель переговоров с США в Саудовской Аравии

19:38

Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

19:10

Переговоры с США: кто отправился от РФ на "сделку"мнение

19:08

Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на "горячем" направлении

19:03

18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

18:56

Эктор Хименес-Браво расстался с девушкой - шеф-повар в поиске новой любви

18:52

После встречи в НАТО: Келлог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

18:48

Лавров разразился циничным заявлением по территориальным уступкам Украине

18:40

Прозвучало 20 взрывов: ВСУ влупили по ключевым оборонным предприятиям РФ

18:35

Эксперты советуют периодически засыпать рис в чайник: для чего это нужно

18:35

"Ощутимая поддержка": в Польше открыли учебный центр Украина-НАТО

18:06

Приказали расстрелять: оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных

17:47

Переговоры и конец войны: в Турции анонсировали неприятные решения для Украины

17:38

Могут начаться проблемы со здоровьем: что нельзя делать 18 февраля

17:16

Китай меняет позицию по окончанию войны в Украине: стали известны новые детали

16:53

"Я схожу с ума": мужчина рассказал, как победа в лотерее разрушила его жизнь

Реклама
16:44

Выйдут ли США из НАТО: СМИ узнали, что США могут вывести войска из стран Балтии

16:32

Почему не стоит выбрасывать листья клубники: диетолог ошарашил объяснением

16:27

Начало переговоров США и России в Саудовской Аравии: чего ждать Украине

16:18

Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет: гениальный секрет садовода

15:59

"Мы не страна сырья": Зеленский сделал заявление о сделке с США о минералах

15:35

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

15:32

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

15:23

Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

15:15

На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в МВД признались, есть ли выброс радиацииФотоВидео

15:07

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять