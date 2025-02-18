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Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Ангелина Подвысоцкая
18 февраля 2025, 19:32обновлено 18 февраля, 20:28
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Погода на Закарпатье будет одной из самых теплых. Однако даже там ожидается мороз.
погода
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 19 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -30 градусов
  • Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 19 февраля будет очень морозной. Также ожидается снег и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине удержится морозная погода. Температура воздуха опустится до -19 градусов. На западе, севере и в центральных областях ожидается снег.

видео дня

Потепление придет в Украину с 25 февраля. Тогда дневная температура воздуха начнет подниматься до +10 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 19 февраля
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: ventusky

Погода 19 февраля

В Украине 19 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег на севере и северо-западе. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза, в Карпатах и большинстве районов Левобережья местами 16-21° мороза; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и Одесской области от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -14

По данным meteoprog, 19 февраля в Украине будет очень морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -5...+2 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -14...-4 градусов.

погода 19 февраля
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

Где влупит 30-градусный мороз

Черновицкий пограничный отряд сообщает о том, что ночью 19 февраля температура воздуха в Карпатах может упасть до -30 градусов.

"На одном из горных участков государственной границы с Румынией пограничники Черновицкого отряда фиксируют существенное снижение температуры воздуха. Днем - минус 23- 25°, ночью - до минус 30°. И хотя снег добавляет красоты местным пейзажам, но одновременно затрудняет передвижение пограничными дорогами и тропами, что может нести опасность для здоровья и жизни человека", - говорится в сообщении.

Погода 19 февраля в Киеве

В Киеве 19 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, местами до 18° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 19 февраля
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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