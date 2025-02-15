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Влупит -17: Украину атакует новая морозная волна со снегом

Ангелина Подвысоцкая
15 февраля 2025, 23:23
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Погода в Сумах будет самой холодной. Там ожидается сильный мороз.
погода
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 16 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -17 градусов
  • Где объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 16 февраля будет очень морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине - І уровень опасности. Из-за гололеда может быть затруднено движение транспорта.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину будет засыпать мокрым снегом. На юге и юго-востоке ожидается снег с дождем. Во многих областях будет гололедица. Также прогнозируется порывистый северо-западный ветер.

15-16 февраля Украину накроет новая волна похолодания. Холодная погода продлится всю следующую неделю, а потепление придет только после 24 февраля.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 16 февраля
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: ventusky

Погода 16 февраля

В Украине 16 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег во всех областях Украины, кроме юга и юго-востока. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в Карпатах до 17° мороза, днем 2-7° мороза; в западных, южных областях и в Крыму ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -11

По данным meteoprog, 16 февраля в Украине будет очень морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -4...+2 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -11...-5 градусов.

погода 16 февраля
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: meteoprog

Погода 16 февраля в Киеве

В Киеве 16 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области в течение суток 3-8° мороза; в Киеве в течение суток 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за гололеда - І уровень опасности. Ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см.

погода 16 февраля
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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