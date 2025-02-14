Все будет засыпать снегом: в Украине предупреждают о мощном шторме

Погода в Чернигове 15 февраля будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -8 градусов.

https://glavred.info/synoptic/vse-budet-zasypat-snegom-v-ukraine-preduprezhdayut-o-moshchnom-shtorme-10639664.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 февраля

Где температура воздуха опустится до -13 градусов

Где объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 15 февраля будет очень морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине. Из-за гололеда и образования снежного покрова может быть затруднено движение транспорта. Также на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти снежные лавины из-за метелей и снегопадов.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину будет засыпать мокрым снегом. На юге и юго-востоке ожидается снег с дождем. Во многих областях будет гололедица. Также прогнозируется порывистый северо-западный ветер.

15-16 февраля Украину накроет новая волна похолодания. Холодная погода продлится всю следующую неделю, а потепление придет только после 24 февраля.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: ventusky

Погода 15 февраля

В Украине 15 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег в южных, восточных, центральных и северных областях. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях 3-8° мороза, на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла (ночью в Карпатах 8-13° мороза, днем в Крыму и Приазовье 2-7° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 15 февраля в Украине будет морозным. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -8...-1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: meteoprog

Погода 15 февраля в Киеве

В Киеве 15 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области в течение суток 3-8° мороза; в Киеве в течение суток 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за гололеда - І уровень опасности. Ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред