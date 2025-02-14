Украину завалит снегом: синоптик предупредила о наступлении нового похолодания

Погода в Украине на выходных 15-16 февраля будет очень морозной и снежной. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду, снегопады окутают страну 15 февраля.
"С 15 февраля будет проходить атмосферный фронт, из-за которого в западных и северных областях днем может быть снег. Кроме того, 15 февраля снег можно будет увидеть в большинстве областей Украины. Снегопад будет не слишком интенсивный, ведь ожидается достаточно сухая погода. Снежный покров добавится, как мы говорим: "белые краски в пейзаже", но максимум до 4 сантиметров", - говорит синоптик.
Погода на выходные 15-16 февраля
"Днем 15 февраля на юге страны может быть снег. На Закарпатье может быть снег с дождем. Также на выходных ночью -4 -10 мороза, днем от -1 до -6. На Закарпатье и Юге страны будет около 0 градусов", - отметила синоптик.
Также Птуха рассказала, что "15 февраля пройдет атмосферный фронт, а уже в воскресенье 16 февраля снова будем ожидать погоду без осадков и с прояснениями, но и с морозом".
Погода в Украине - последние новости
Также ранее сообщалось, что в Украину идет опасная погода - стало известно, каким регионам приготовиться. Опасные метеорологические явления ожидаются на территории восьми областей.
Напомним, Украину атаковал затяжной шторм - влупила почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря внезапно начала затягиваться и "трясет" страну с новой силой.
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