В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

Когда в Украине потеплеет и где ударят новые морозы рассказала Главреду синоптик Наталья Птуха.

https://glavred.info/synoptic/v-ukraine-udarit-moroz-s-novoy-siloy-sinoptik-ptuha-o-novom-poholodanii-v-ukraine-10638404.html Ссылка скопирована

Погода в Украине прогноз Натальи Птухи / Главред

Погода в Украине в последний месяц зимы удивляет. После потепления, которое непривычно для нашей страны, пришли сильные морозы.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью для Главреда, где ударят морозы -15, когда придет потепление и какой чрезвычайной погоды ожидать в выходные 15-16 февраля.

В Украину вернулись значительные морозы. Сколько они продержатся? Стоит ли ожидать сильную морозную погоду?

видео дня

Сейчас на территории Украины сохраняется морозная погода, которая вызвана полем высокого давления. Также в Украину поступает арктический воздух с северо востока. Поэтому в ближайшие несколько суток будет держаться морозная погода: ночью температура будет от -6 до -12 мороза, а в Карпатах до -15. Днем в большинстве областей нашей страны будет также мороз, но немного меньше. Следует ожидать от 0 до -6. На западе и юге Украины будет от +4 тепла до -2 мороза. Теплее всего будет на Закарпатье - днем +3 - +8.

Морозы в Украине точно продлятся до конца этой недели, возможно они будут и в начале следующей недели. Сильных колебаний температуры не будет, но морозы останутся.

Будут ли осадки в Украине при такой низкой температуре, и ожидать ли снега?

До пятницы (14 февраля - ред.) снега и осадков мы не ожидаем, а вот с 14-15 февраля будет проходить атмосферный фронт, из-за которого в западных и северных областях днем может быть снег. Кроме того, 15 февраля снег можно будет увидеть в большинстве областей Украины. Снегопад будет не слишком интенсивный, ведь ожидается достаточно сухая погода.

Снежный покров добавится, как мы говорим: "белые краски в пейзаже", но максимум до 4 сантиметров.

Погода в Украине / pixabay

По вашим прогнозам, 15 февраля ожидается снег. Какой в целом будет погода в эти выходные?

Как я уже отметила выше, днем на юге страны может быть снег. На Закарпатье может быть снег с дождем. Также на выходных ночью -4 -10 мороза, днем от -1 до -6. На Закарпатье и Юге страны будет около 0 градусов.

15 февраля пройдет атмосферный фронт, а уже в воскресенье 16 февраля снова будем ожидать погоду без осадков и с прояснениями, но и с морозом.

Когда можно ожидать потепления?

В перспективе, которая есть на сегодня, будут морозы. Возможно после 20 февраля произойдет определенное изменение синоптических процессов, тогда будем уточнять.

Некоторые СМИ со ссылкой на мониторинговый сайт Ventusky предупредили, что Украину на этой неделе накроет "грязная туча". И вроде бы уже с 13 февраля качество воздуха начнет значительно ухудшаться. Можете рассказать, что это будет за туча и чего ожидать?

Официальных прогностических данных о загрязнении воздуха нет. Единственное что можем сказать, что в антициклоне всегда стандартная ситуация, когда слабые воздушные потоки (очень низкая скорость ветра) не способствуют рассеиванию вредных примесей и выбросов, которые могут быть в атмосфере. То есть они всегда есть, но когда воздушные потоки более интенсивные, они быстрее рассеиваются. А вот когда спокойная погода, они могут больше накапливаться. По данным, которые есть на сегодня, никаких превышений предельно допустимых норм по различным показателям мы не фиксируем.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред