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В Украину идет опасная погода: каким регионам приготовиться

Анна Ярославская
14 февраля 2025, 09:00
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Опасные метеорологические явления ожидаются на территории восьми областей.
Погода, зима, гололед
На дорогах ожидается гололедица / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • В каких регион объявлен желтый уровень опасности
  • Прогноз погоды на 14 февраля на Киева и области

В пятницу, 14 февраля, погода в Украине изменится. Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасности.

Прогноз погоды свидетельствует, что холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы. В большинстве областей температура повысится, особенно ночью.

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В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях атмосферный фронт обусловит небольшой снег, на западе - с дождем.

Укргидрометцентр информирует, что в пятницу в западных областях на дорогах ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Опасные метеорологические явления ожидаются на территории западных регионов: в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах.

В ряде регион объявлен первый уровень опасности
В ряде регион объявлен первый уровень опасности / facebook.com/UkrHMC

Погода на сегодня в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Ночью без осадков, днем ожидается ​​небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем ​​- от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 5-7° мороза, днем ​​0-2° тепла.

Погода в Украине - прогнозы

Синоптик Натальи Диденко, прогнозирует, что в Украину идет атмосферный фронт со снегом, ночными морозами и кратковременным дневным потеплением. По ее словам, из-за скачков атмосферного давления, увеличения облачности, влажности и колебания температуры воздуха возможны обострения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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