Погода на День святого Валентина: ночные морозы, мокрый снег и оттепель

Из-за смены воздушных масс, у людей возможны обострения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

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Погода на День святого Валентина / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Прогноз Укргидрометцентра

Прогноз Натальи Диденко

В пятницу, 14 февраля, в Украине ожидается от 13° мороза ночью до 9° тепла днем, местами пройдет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшие сутки синоптическая ситуация будет меняться: холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, особенно ночью. К тому же, атмосферный фронт вызовет в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе - с дождем", - говорится в сообщении. видео дня

В западных областях пройдет небольшой снег с дождем; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

"На остальной территории без осадков, только в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой мокрый снег; температура ночью 3-8° мороза, на востоке страны до 13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 14 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу Натальи Диденко, в Украину идут изменения погоды: атмосферный фронт со снегом, ночными морозами, однако с кратковременным дневным потеплением. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Однако, по ее данным, из-за смены воздушных масс, скачков атмосферного давления, увеличения облачности, влажности и колебания температуры воздуха возможны обострения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

В целом 14 февраля в Украине ожидается достаточно теплая погода.

"В течение дня +1.....+6 градусов, в южной части +6....+9 градусов. Ночь, правда, останется с морозами, -5....-12 градусов, на крайнем западе +1....-3 градусов", - рассказала синоптик.

В пятницу холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные, северные области, коснется частично центральной части.

"На юге и востоке завтра - без осадков", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве 14 февраля ожидается снег. Будет порывистым юго-западный ветер. Ближайшей ночью в столице -6 градусов, завтра днем потеплеет до +2 градусов.

Погода в ближайшие дни

В субботу, 15 февраля, возможны сильные осадки на востоке, юге и в центре Украины - снег, мокрый снег, на юге - с дождем. С этих выходных в Украине снова возобновится холодная морозная погода.

Ослабление холода, по предварительным прогнозам, которые потребуют уточнения, возможно после 25 февраля.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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