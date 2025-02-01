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"На 1,5-2° выше нормы": Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале

Виталий Кирсанов
1 февраля 2025, 17:30
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Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы.
погода
Какая погода будет в феврале/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая в феврале будет средняя месячная температура воздуха
  • Какая будет погода в Украине в ближайшие дни

В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы", - сообщают синоптики.

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Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы.

"Месячное количество осадков ожидается 25-65 мм, что меньше нормы", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В частности, в ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

Согласно прогнозам синоптиков, атмосферные фронты принесут в большинство регионов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. В Карпатах уже сегодня увеличится количество снега, а к понедельнику местами возможное образование снежного покрова, преимущественно в западных, южных и восточных областях.

Скорость ветра в стране составит от 3 до 10 м/с, в зависимости от региона.

Из-за вторжения холодных воздушных масс с северо-запада Европы тёплая погода начнёт отступать, и температура ощутимо снизится.

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 февраля соответственно, температурные показатели ночью и днём составят от -3° до +3°, в Карпатах ночью похолодает до -3°...-8°, а на Закарпатье и юге днём ожидается от +1° до +6°.

Погода в Украине 2 февраля
Погода в Украине 2 февраля / коллаж: Главред, фото: скриншот meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что морозы ударят в Украине - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро начнет существенно снижаться. Часть областей накроют дожди и морось.

Также ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в феврале. Снег выпадет лишь на севере и востоке страны, прогнозирует синоптик.

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, отметится снижением температуры воздуха. Похолодание будет связано с тем, что в ближайшие дни над Скандинавским полуостровом сформируется молодой антициклон, который будет способствовать распространению холодных воздушных масс в более южные широты. Из-за этого нашу страну накроет холодный воздух и северо-западный ветер. Температура воздуха постепенно снизится на 3-6 градусов. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Больше новостей о погодных явлениях:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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