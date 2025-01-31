Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 1-2 февраля
- В каких областях будет холоднее всего
- Где будут идти дождь и мокрый снег
Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, отметится снижением температуры воздуха. Похолодание будет связано с тем, что в ближайшие дни над Скандинавским полуостровом сформируется молодой антициклон, который будет способствовать распространению холодных воздушных масс в более южные широты. Из-за этого нашу страну накроет холодный воздух и северо-западный ветер.
Температура воздуха постепенно снизится на 3-6 градусов. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Также он предупредил, что в Украине местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Погода в Украине 1 февраля
В западных областях
В западных областях ночью и утром местами ожидается небольшой снег/ мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем 0...+5. В Карпатах ночью -2...-7 градусов, днем около 0 градусов.
В северных областях
В северных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Лишь днем на Сумщине пройдут дожди. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +2...+7.
В центральных областях
В центральных регионах страны в течение суток будут наблюдаться дожди, днем в Черкасской и Кировоградской областях возможен мокрый снег. Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +5...+10.
На юге Украины
В южной части Украины и Крыму пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +6...+11, во внутренних районах Крыма до +13 градусов.
В восточных областях
В восточных областях сохранится погода без существенных осадков, лишь днем на Харьковщине пройдут дожди. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +3...+8.
Погода в Украине 2 февраля
В западных областях
В западной части страны ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег/ мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем 0...+5. В Карпатах ночью -4...-9 градусов, днем -3...+2.
В северных областях
В северных областях ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4.
В центральных областях
В центральных областях ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +1...+6.
На юге Украины
В южных регионах ожидается погода без существенных осадков, лишь ночью в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, днем +2...+7.
В восточных областях
В восточных областях ночью пройдет дождь с переходом в мокрый снег, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем 0...+5.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что морозы ударят в Украине - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро начнет существенно снижаться. Часть областей накроют дожди и морось.
Также ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в феврале. Снег выпадет лишь на севере и востоке страны, прогнозирует синоптик.
Напомним, новая буря приближается к Украине - стало известно, какой будет ее мощность. Эта магнитная буря затянется минимум на три дня.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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