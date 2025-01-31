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Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Алёна Воронина
31 января 2025, 12:47обновлено 31 января, 13:53
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Снижение температуры воздуха произойдет в Украине в ближайшие дни. Синоптик рассказал, где будет холоднее всего, а где будут идти дождь и мокрый снег.
Погода, зима, мороз
Погода в Украине - морозы накроют Украину/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 1-2 февраля
  • В каких областях будет холоднее всего
  • Где будут идти дождь и мокрый снег

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, отметится снижением температуры воздуха. Похолодание будет связано с тем, что в ближайшие дни над Скандинавским полуостровом сформируется молодой антициклон, который будет способствовать распространению холодных воздушных масс в более южные широты. Из-за этого нашу страну накроет холодный воздух и северо-западный ветер.

Температура воздуха постепенно снизится на 3-6 градусов. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он предупредил, что в Украине местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Погода в Украине 1 февраля

В западных областях

В западных областях ночью и утром местами ожидается небольшой снег/ мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем 0...+5. В Карпатах ночью -2...-7 градусов, днем около 0 градусов.

В северных областях

В северных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Лишь днем на Сумщине пройдут дожди. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральных регионах страны в течение суток будут наблюдаться дожди, днем в Черкасской и Кировоградской областях возможен мокрый снег. Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +5...+10.

На юге Украины

В южной части Украины и Крыму пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +6...+11, во внутренних районах Крыма до +13 градусов.

В восточных областях

В восточных областях сохранится погода без существенных осадков, лишь днем на Харьковщине пройдут дожди. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +3...+8.

Погода в Украине 1 февраля
Погода в Украине 1 февраля/ meteoprog

Погода в Украине 2 февраля

В западных областях

В западной части страны ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег/ мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем 0...+5. В Карпатах ночью -4...-9 градусов, днем -3...+2.

В северных областях

В северных областях ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4.

В центральных областях

В центральных областях ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +1...+6.

На юге Украины

В южных регионах ожидается погода без существенных осадков, лишь ночью в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, днем +2...+7.

В восточных областях

В восточных областях ночью пройдет дождь с переходом в мокрый снег, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+4 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 2 февраля
Погода в Украине 2 февраля/ meteoprog
Циклон и антициклон какая разница инфографика
Циклон и антициклон - какая разница/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что морозы ударят в Украине - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро начнет существенно снижаться. Часть областей накроют дожди и морось.

Также ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в феврале. Снег выпадет лишь на севере и востоке страны, прогнозирует синоптик.

Напомним, новая буря приближается к Украине - стало известно, какой будет ее мощность. Эта магнитная буря затянется минимум на три дня.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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