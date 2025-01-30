Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Вы узнаете:
- Когда в Украине начнет снижаться температура воздуха
- Какие области накроют дожди и морось
Погода в Украине скоро станет холоднее. Температура воздуха начнет снижаться с пятницы, 31 января. А существенного похолодания стоит ожидать уже с начала февраля. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"С начала февраля по всей Украине температура воздуха начнет снижаться, ожидается похолодание", - отметила синоптик.
Погода в Украине 31 января
В последний день января погода еще будет более-менее теплой, однако уже виднеется тенденция к снижению температуры воздуха и дальнейшему похолоданию.
В пятницу дневная температура воздуха составит +6...+9 градусов, на западе местами ожидается +7...+11 градусов, в южной части еще задержится весенняя погода, +9...+14 градусов.
Существенные осадки в Украине 31 января маловероятны, лишь в западных областях пройдут местами небольшие дожди или будет морось.
Погода в Киеве 31 января
В Киеве январь завершится еще сравнительно теплой погодой. Однако стоит быть готовыми к тому, что усилится юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха будет на уровне +3...+5 градусов, а днем около +7 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударят морозы - была названа дата резкого похолодания в Украине. Температура 1 февраля в западных и северных областях в течение суток будет достигать от -1 мороза до +5 тепла.
Также ранее сообщалось, что в Украине ударит "минусовая" погода - синоптики назвали дату. В нескольких областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.
Напомним, новая буря приближается к Украине - стало известно, какой будет ее мощность. Эта магнитная буря затянется минимум на три дня.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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