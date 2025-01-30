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Новая буря приближается к Украине: какой будет ее мощность

Ангелина Подвысоцкая
30 января 2025, 06:15
49
Эта магнитная буря затянется минимум на три дня.
магнитная буря
Украину атакует новая магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атакует новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

28 января закончилась предыдущая очень сильная магнитная буря. Её мощность остановилась на отметке почти 7 баллов, после чего снизилась до минимума и вновь начала расти.

видео дня

31 января магнитная буря будет 3-балльной, а на следующий день - 4-балльной.

Следующая магнитная буря накроет страну уже 6 февраля.

магнитная буря
Украину атакует новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 6 вспышек класса С и М. Сообщается, что 30 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 55 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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