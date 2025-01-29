Стукнет мороз: названа дата резкого похолодания в Украине

Температура 1 февраля в западных и северных областях в течение суток будет достигать от -1 мороза до +5 тепла.

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Мороз в Украине / pixabay

В этом материале вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Погода на выходные 1-2 февраля

Погода в Украине к концу января удивила всех. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха в интервью Главреду, потепление продлится недолго.

"Ждем похолодания уже с первых дней февраля. В феврале уже будет изменение синоптических условий, зайдут воздушные массы не с юга, а с северо-запада. Это принесет более низкие температуры. В начале февраля Украина вернется к более зимнему характеру погоды, вернутся и морозы. Ожидаем и определенных осадков", - отметила синоптик.

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Погода на 1-2 февраля в Украине

"Уже 1 февраля за счет изменения синоптической ситуации ожидаются умеренные дожди, в западных областях можно ожидать снег с дождем. Ночью на востоке и юго-востоке без существенных осадков.

Температура 1 февраля в западных и северных областях в течение суток будет достигать от -1 мороза до +5 тепла. На остальной территории Украины и на Закарпатье ночью от 0 до +6 тепла, днем ожидаем от +3 до +9 тепла. На юге до +12 градусов тепла", - отметила синоптик.

По данным синоптика Птухи, 2 февраля и в дальнейшем будет более ощутимое снижение температурных показателей.

"В западных и северных областях, как ночью, так и днем будет от -3 мороза до +3. На востоке и в центре от 0 до +6 тепла, на юге и на Закарпатье от +6 до +9 градусов, но уже в дальнейшем будет снижение температуры и более ощутимые морозы", - говорит специалист Главреду.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в одной области объявили 3 уровень опасности. В Ивано-Франковской области из-за оттепели могут сойти снежные лавины. Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.

Также сообщали, что Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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