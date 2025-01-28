Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Когда в Украину придет похолодание и снег рассказала Главреду синоптик Наталья Птуха.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-novoe-poholodanie-sinoptik-predupredila-ob-opasnosti-10634657.html Ссылка скопирована

Погода в Украине на февраль от синоптика Натальи Птухи / Главред

Погода в Украине в конце января неожиданно принесла потепление. Весенний воздух и нетипичная для нашей страны зима бьет все рекорды. Синоптики и метеорологи фиксируют температурные рекорды почти по всей стране.

Какой будет погода до конца января в Украине, когда ждать морозов и какой погодный сюрприз принесет нам февраль в интервью для Главреда рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Недавно синоптики предупреждали о значительном потеплении в Украине. Некоторые даже прогнозировали, что столбик термометра достигнет +20 градусов. Почему в конце января мы наблюдаем именно такую температуру?

видео дня

Укргидрометцентр не прогнозировал до +20 градусов точно, но некоторые любители об этом писали. Потепление в Украине действительно наблюдается, и оно по многим показателям намного выше климатической нормы. Мы ежедневно мониторим ситуацию по фиксированию в стране температурных рекордов.

Такое потепление вызвано тем, что на территории Украины в течение последних нескольких дней и до конца января воздушные массы будут преобладать с юга. Поэтому будет поступать все более теплая воздушная масса, которая и удерживает у нас достаточно высокий, как для января, температурный фон.

В ближайшие дни ночная температура будет от +1 до +7, только на востоке ожидается от +3 тепла до -2 мороза. Днем максимальная температура будет +5 +10 градусов на юге, на западе Украины будет +9 +14 градусов тепла.

Осадков мы пока что не ожидаем, лишь в западных областях будет атмосферный фронт и небольшой дождь. Стоит заметить, что за счет такой теплой и влажной воздушной массы у нас могут образоваться туманы. 29 января в восточных областях можно ожидать туманы, а уже 30 и 31 января они прогнозируются на большинстве территории Украины. Надо следить за предупреждениями синоптиков.

Когда ждать похолодания?

Ждем похолодания уже с первых дней февраля. В феврале уже будет изменение синоптических условий, зайдут воздушные массы не с юга, а с северо-запада. Это принесет более низкие температуры. В начале февраля Украина вернется к более зимнему характеру погоды, вернутся и морозы. Морозы будут ниже нуля, ожидаем и определенных осадков.

По вашим прогнозам, каким будет начало февраля в Украине, и какой погоды следует ожидать на выходных 1-2 февраля?

Уже 1 февраля за счет изменения синоптической ситуации ожидаются умеренные дожди, в западных областях можно ожидать снег с дождем. Ночью на востоке и юго-востоке без существенных осадков.

Температура 1 февраля в западных и северных областях в течение суток будет достигать от -1 мороза до +5 тепла. На остальной территории Украины и на Закарпатье ночью от 0 до +6 тепла, днем ожидаем от +3 до +9 тепла. На юге до +12 градусов тепла.

Уже 2 февраля и в дальнейшем будет более ощутимое снижение температурных показателей. В западных и северных областях, как ночью, так и днем будет от -3 мороза до +3. На востоке и в центре от 0 до +6 тепла, на юге и на Закарпатье от +6 до +9 градусов, но уже в дальнейшем будет снижение температуры и более ощутимые морозы.

Увидим ли мы еще снег этой зимой?

В начале февраля в Украину поступят атмосферные фронты, поэтому ожидаются осадки. Прогнозируем смешанную фазу, но уже 2 февраля возможен небольшой снег в западных, северных и центральных областях.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред