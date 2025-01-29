В Украине ударит 'минусовая' погода: синоптики назвали дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 30 января
- Где температура воздуха повысится до +16 градусов
- Где объявили 3 уровень опасности
Погода в Украине 30 января будет достаточно теплой, но в некоторых регионах будет дождь и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях объявили І уровень опасности. Там ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 30 января температура воздуха повысится до +16 градусов. 1-2 февраля начнется похолодание. Ожидаются даже небольшие минусы. С 7 февраля температура воздуха снизится еще.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 30 января
В Украине 30 января синоптики не прогнозируют осадков. В то же время в большинстве областей ожидается туман. Ветер будет южный, слабый.
"Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах около 0°; днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 12-17°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +13
По данным meteoprog, 30 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +6...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +1...+9 градусов.
Погода 30 января в Киеве
В Киеве 30 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в одной области объявили 3 уровень опасности. В Ивано-Франковской области из-за оттепели могут сойти снежные лавины. Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.
На 27 января уже в двух областях объявили 3 уровень опасности. В юго-восточных областях ожидается туман. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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