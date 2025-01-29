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В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

Ангелина Подвысоцкая
29 января 2025, 19:46
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В нескольких областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.
В Украине ударит 'минусовая' погода: синоптики назвали дату
Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 30 января
  • Где температура воздуха повысится до +16 градусов
  • Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 30 января будет достаточно теплой, но в некоторых регионах будет дождь и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

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В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях объявили І уровень опасности. Там ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 30 января температура воздуха повысится до +16 градусов. 1-2 февраля начнется похолодание. Ожидаются даже небольшие минусы. С 7 февраля температура воздуха снизится еще.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 30 января
Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: ventusky

Погода 30 января

В Украине 30 января синоптики не прогнозируют осадков. В то же время в большинстве областей ожидается туман. Ветер будет южный, слабый.

"Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах около 0°; днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 30 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +6...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +1...+9 градусов.

погода 30 января
Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: meteoprog

Погода 30 января в Киеве

В Киеве 30 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 30 января
Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в одной области объявили 3 уровень опасности. В Ивано-Франковской области из-за оттепели могут сойти снежные лавины. Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.

На 27 января уже в двух областях объявили 3 уровень опасности. В юго-восточных областях ожидается туман. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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