В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +10 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 27 января

Где температура воздуха повысится до +14 градусов

Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 27 января будет очень теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что до конца января в Украине будет очень тепло. Уже в понедельник, 27 января, температура воздуха на юге и западе повысится до +13 градусов.

В регионах будет сохраняться тенденция к потеплению. Уже 28-30 января температура воздуха повысится до +16 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: ventusky

Погода 27 января

В Украине 27 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В то же время в юго-восточных областях ожидается туман. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, на Прикарпатье и в Крыму 9-14°; в восточных областях и в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 27 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +3...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до 0...+7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: meteoprog

Погода 27 января в Киеве

В Киеве 27 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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