В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 27 января
- Где температура воздуха повысится до +14 градусов
- Где объявили 3 уровень опасности
Погода в Украине 27 января будет очень теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что до конца января в Украине будет очень тепло. Уже в понедельник, 27 января, температура воздуха на юге и западе повысится до +13 градусов.
В регионах будет сохраняться тенденция к потеплению. Уже 28-30 января температура воздуха повысится до +16 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 27 января
В Украине 27 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В то же время в юго-восточных областях ожидается туман. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, на Прикарпатье и в Крыму 9-14°; в восточных областях и в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +12
По данным meteoprog, 27 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +3...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до 0...+7 градусов.
Погода 27 января в Киеве
В Киеве 27 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.
Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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