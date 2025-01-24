В Украине ударит +15 градусов: синоптик назвал дату потепления

Синоптик Диденко рассказала, когда в Украине ожидается пик повышения температуры воздуха и в каких областях будет теплее всего.

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Погода в Украине - скоро ударит +15 градусов/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине резко повысится температура до +15 градусов

В каких областях будет теплее всего

Погода в Украине скоро станет еще теплее. В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха. Пик потепления будет 27-29 января, в эти дни самая высокая температура ожидается на юге нашего государства и в западных областях. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Пик самой теплой погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно местами до +12...+15 градусов", - отметила Диденко.

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Погода в Украине на выходные

В выходные, 25 и 26 января, будет преимущественно облачно. В субботу, 25 января, на юге в центре и на востоке ожидаются небольшой дождь или мокрый снег. Остальное время будут без существенных осадков.

"Ветер ожидается южных направлений, в субботу - умеренный или небольшой, в воскресенье - ветер усилится до порывистого, осторожнее", - предупредила синоптик.

Также она отметила, что температура воздуха неуклонно повышается. В субботу в течение дня будет +3...+7 градусов, в южной части +6...+11 градусов. В воскресенье предполагается в течение дня +5...+10, на юге +7...+12 градусов.

В дальнейшем в Украине потеплеет еще на несколько градусов.

Погода в Украине 25 января/ meteoprog

Погода в Украине 26 января/ meteoprog

Погода в Киеве в субботу и воскресенье

В Киеве 25 и 26 января будет облачно, в воскресенье усилится ветер. Без существенных осадков.

В дневные часы в столице ожидается температура воздуха в субботу +4...+6 градусов, в воскресенье потеплеет до +6...+8 градусов

"Начало следующей недели также будет очень теплым, однако еще будет, конечно, разная температурная траектория", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине ударит +9 градусов - стало известно, в каких областях будет потепление. Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Но в дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

Также ранее сообщалось, что аномальное тепло накроет Украину - когда будут рекордно высокие для зимы температуры. В ряде областей нашего государства температура воздуха может достичь рекордно высоких значений - синоптик назвал дату.

Напомним, магнитная буря внезапно усиливается - когда страну атакует мощная солнечная вспышка. Мощность новой магнитной бури достигнет почти 6-ти баллов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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