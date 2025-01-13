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Где настоящая сова: только люди со "зрением охотника" найдут ответ за 5 секунд

Алёна Воронина
13 января 2025, 20:37
291
Непросто будет заметить, где среди мягких игрушек притаилась настоящая птичка.

Загадка
Надо найти настоящую сову за 5 секунд/ jagranjosh

Оптические иллюзии очень искусно обманывают наш мозг, ведь всегда что-то прячут от нашего взгляда и пытаются помешать нам это увидеть.

Но в то же время такие загадки являются отличной тренировкой для мозга, ведь помогают нам приучить себя замечать такие детали, на которые раньше мы не обращали внимания и которые просто ускользали от нашего взгляда.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать настоящую сову среди мягких игрушек, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, какая птичка является настоящей, ведь она очень искусно влилась в коллектив игрушечных птиц - даже отличить трудно.

При этом во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на нее дается очень мало времени - всего на всего 5 секунд. Лишь избранным удастся справиться с заданием настолько быстро.

Загадка
Надо найти настоящую сову за 5 секунд/ jagranjosh

Придется очень хорошо постараться, чтобы удалось справиться с загадкой за такое небольшое количество времени. Но целеустремленным и уверенным в себе людям точно удастся добраться до правильного ответа.

Когда разгадаете загадку, можете проверить себя, взглянув на правильный ответ, размещенный внизу.

Загадка
Настоящая сова в верхнем ряду/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 12 секунд угадать, чем отличаются 2 младенца - нужно найти три отличия. Такая загадка станет настоящим испытанием для вашей внимательности. Задание выглядит простым, но требует сообразительности и скорости мышления.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти три ошибки за 9 секунд - нужно угадать, что не так на рисунке. Сложная загадка будет по силам не всем - только небольшому кругу людей удастся ее разгадать.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

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