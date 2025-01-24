Аномальное тепло накроет Украину: когда будут рекордно высокие для зимы температуры

В ряде областей нашего государства температура воздуха может достичь рекордно высоких значений - синоптик назвал дату.

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Погода в Украине - аномальное тепло накрывает Украину/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 25 и 26 января

В каких областях будут рекордно высокие как для зимы температуры воздуха

Погода в Украине в выходные, 25 и 26 января, ожидается аномально теплой и бесснежной. Температура воздуха существенно повысится за счет поступления теплого и влажного воздуха из южных регионов Европы.

Возможны небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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В то же время он предупредил, что из-за резкого потепления в большинстве областей могут наблюдаться туманы, что приведет к ухудшению видимости.

Метеоролог отметил, что в южных и западных областях дневные показатели температуры воздуха могут достигать рекордных значений, особенно в воскресенье.

Погода в Украине 25 января

В западных областях

В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +1...+6.

В северных областях

В северных областях ночью местами возможен небольшой мокрый снег и морось, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2...+3 градуса, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральной части страны местами пройдут небольшие дожди. Также ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...+5 градусов, днем +3...+8.

На юге Украины

В южных регионах и в Крыму ночью пройдут умеренные дожди, днем местами предполагается небольшой дождь. В течение суток ожидается туман. Ветер преимущественно восточной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4...+9 градусов, днем +7...+12.

В восточных областях

В восточных областях ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 25 января/ meteoprog

Погода в Украине 26 января

В западных областях

В западных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +6...+11. В Карпатах ночью -2...-7 градусов, днем 0...+5.

В северных областях

В северных областях Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 градуса, днем +4...+9.

В центральных областях

В центральных регионах страны осадков не предвидится. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+5 градусов, днем +5...+10.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 3...+8 градусов, днем +7...+12.

В восточных областях

В восточной части страны ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +2...+7.

Погода в Украине 26 января/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине ударит +9 градусов - стало известно, в каких областях будет потепление. Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Но в дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

Также ранее стало известно, какой будет погода в регионах в ближайшее время - будут снег, дождь и потепление до +11. Погода в Одессе будет самой теплой. Температура воздуха там повысится почти до 10 градусов тепла.

Напомним, магнитная буря внезапно усиливается - когда страну атакует мощная солнечная вспышка. Мощность новой магнитной бури достигнет почти 6-ти баллов.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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