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Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
23 января 2025, 19:30
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Погода в Одессе будет самой теплой. Температура воздуха там повысится почти до 10 градусов тепла.
Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время
Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 24 января
  • Где температура воздуха повысится до +11 градусов
  • Где прогнозируют снег и дождь

Погода в Украине 24 января будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 24 января погода будет влажной, ожидается снег и дождь. Температура воздуха ночью будет около 0 градусов. В этот день ожидается туман. Впоследствии будет держаться тенденция к повышению температуры воздуха.

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Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 24 января
Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: ventusky

Погода 24 января

В Украине 24 января будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег во многих областях Украины. На Правобережье ожидается туман и гололед. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 3-18 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, на юге страны 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 24 января в Украине будет местами теплой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +3...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до -1...+1 градуса.

погода 24 января
Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: meteoprog

Погода 24 января в Киеве

В Киеве 24 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 24 января
Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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