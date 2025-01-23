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Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

Алёна Воронина
23 января 2025, 13:33
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Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Но в дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха.
Погода
Погода в Украине - где ударит +9 градусов/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 24 января
  • Когда в Украине потеплеет

Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет влажной, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет юго-восточный и очень вялый. Также преимущественно не ожидается резких изменений температуры воздуха. Теплее всего будет на юге нашего государства - там максимально столбики термометров могут показывать +9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"24-го января в Украине ночью около нуля, днем +1...+4, на юге +4...+9 градусов. Опять туманы", - отметила синоптик.

Погода в Украине 24 января
Погода в Украине 24 января/ Facebook Диденко
Погода в Украине 24 января
Погода в Украине 24 января/ meteoprog

Погода в Киеве 24 января

В столице Украины в пятницу будет облачно, сыро. Ожидается туман, вероятны небольшие осадки, днем +1...+3 градуса.

"В дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что воздух прогреется до +10 - синоптик назвала самые теплые дни до конца января 2025 года. Зимние морозы пока что не вернутся в Украину, прогнозирует Наталья Птуха.

Также ранее сообщалось, что в некоторых областях объявили штормовое предупреждение - регионы будет засыпать снегом. Погода в Виннице будет не очень безопасной. Там синоптики прогнозируют сильный туман.

Напомним, совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата. Эта магнитная буря ударит сразу с 4-балльной мощностью.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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