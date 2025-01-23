Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

Вы узнаете:
- Какой будет погода 24 января
- Когда в Украине потеплеет
Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет влажной, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер будет юго-восточный и очень вялый. Также преимущественно не ожидается резких изменений температуры воздуха. Теплее всего будет на юге нашего государства - там максимально столбики термометров могут показывать +9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"24-го января в Украине ночью около нуля, днем +1...+4, на юге +4...+9 градусов. Опять туманы", - отметила синоптик.
Погода в Киеве 24 января
В столице Украины в пятницу будет облачно, сыро. Ожидается туман, вероятны небольшие осадки, днем +1...+3 градуса.
"В дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что воздух прогреется до +10 - синоптик назвала самые теплые дни до конца января 2025 года. Зимние морозы пока что не вернутся в Украину, прогнозирует Наталья Птуха.
Также ранее сообщалось, что в некоторых областях объявили штормовое предупреждение - регионы будет засыпать снегом. Погода в Виннице будет не очень безопасной. Там синоптики прогнозируют сильный туман.
Напомним, совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата. Эта магнитная буря ударит сразу с 4-балльной мощностью.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд
- Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд
- Где спрятан гепард: только люди со "зрением охотника" найдут хищника за 11 секунд
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред