В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

Погода в Виннице будет не очень безопасной. Там синоптики прогнозируют сильный туман.

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Прогноз погоды в Украине 23 января / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 23 января

Где температура воздуха повысится до -5 градусов

Где объявили І уровень опасности

Погода в Украине 23 января будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Винницкой и Одесской областях. Там ожидается туман с видимостью 300-500 м, что может привести к осложнению движения транспорта. В этих регионах объявили І уровень опасности.

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Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 23 января ожидается туман. Практически повсеместно прогнозируется мокрый снег и дождь. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем температура воздуха повысится до +7 градусов.

В дальнейшем будет наблюдаться тенденция к повышению температуры воздуха. Потепление будет в период между 25 и 30 января. В эти дни температура воздуха повысится до +13 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 23 января / фото: ventusky

Погода 23 января

В Украине 23 января будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в западных и восточных областях. На Правобережье ожидается туман и гололед. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 0-5° мороза, днем на юге и западе страны 3-8° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 23 января в Украине будет местами теплой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +4...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине 23 января / фото: meteoprog

Погода 23 января в Киеве

В Киеве 23 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь. В этот день ожидается туман и гололед. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 23 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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