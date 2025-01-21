Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 22 января
- Где в Украине будут дождь и мокрый снег
Погода в Украине в среду, 22 января, будет облачной, во второй половине дня и вечером ожидаются дождь и мокрый снег.
Ветер будет юго-восточный, порывистый. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что температура воздуха ночью будет держаться на уровне около нуля градусов, а днем столбики термометров будут показывать +2, +3 градуса.
"В Украине в целом температура воздуха составит завтра +1...+4 градуса, на юге +3...+7 градусов, в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла", - рассказала Диденко.
Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. В восточных областях осадков не ожидается.
"Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила синоптик.
Также она сообщила, что с 24-го января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине резко ударит +9 градусов - стало известно, в каких областях будет теплее всего. Ночью во вторник температура воздуха местами еще будет опускаться до -4 градусов, а днем будут плюсовые температуры воздуха.
Также ранее Главред сообщал, что аномальная теплота накрывает Украину - стало известно, до каких градусов повысится температура. Погода в Одессе и Николаеве будет одной из самых теплых. Синоптики сообщают, что осадков там не будет.
Напомним, врезал почти 6-балльный шторм - Украину атаковала новая магнитная буря. Магнитная буря ворвалась в страну сразу после того, как предыдущий шторм пошел на спад.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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