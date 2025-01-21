Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

Алёна Воронина
21 января 2025, 14:09
549
Погода в Украине в среду будет преимущественно прохладной, местами ожидаются морозы.
Погода, зима, снег
Погода в Украине - дождь и мокрый снег накроют Украину/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 22 января
  • Где в Украине будут дождь и мокрый снег

Погода в Украине в среду, 22 января, будет облачной, во второй половине дня и вечером ожидаются дождь и мокрый снег.

Ветер будет юго-восточный, порывистый. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Она отметила, что температура воздуха ночью будет держаться на уровне около нуля градусов, а днем столбики термометров будут показывать +2, +3 градуса.

"В Украине в целом температура воздуха составит завтра +1...+4 градуса, на юге +3...+7 градусов, в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла", - рассказала Диденко.

Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. В восточных областях осадков не ожидается.

"Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила синоптик.

Также она сообщила, что с 24-го января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.

Погода в Украине на 22 января
Погода в Украине 22 января/ meteoprog
Погода в Украине на 22 января
Погода в Украине 22 января/ Facebook Диденко
Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине резко ударит +9 градусов - стало известно, в каких областях будет теплее всего. Ночью во вторник температура воздуха местами еще будет опускаться до -4 градусов, а днем будут плюсовые температуры воздуха.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Также ранее Главред сообщал, что аномальная теплота накрывает Украину - стало известно, до каких градусов повысится температура. Погода в Одессе и Николаеве будет одной из самых теплых. Синоптики сообщают, что осадков там не будет.

Напомним, врезал почти 6-балльный шторм - Украину атаковала новая магнитная буря. Магнитная буря ворвалась в страну сразу после того, как предыдущий шторм пошел на спад.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода дождь синоптик прогноз погоды мокрый снег Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

15:00Украина
Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

14:09Синоптик
Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

13:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

Последние новости

15:20

"С разгона ударился в столб": в ВСУ рассказали, как захватили солдата КНДР в плен

15:15

На покупку дронов ежемесячно будем выделять миллиарды гривен - Умеров

15:00

Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

14:56

Самый недорогой салат: рецепт, который полюбят все

14:53

Как быстро почистить чеснок: шеф-повар поделился простыми способами

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
14:45

Задержание трех экс-командиров ВСУ: Лакийчук предупредил о серьезных изменениях

14:41

Белый лебедь в руках Трампа: каким был второй инаугурационный наряд МеланииВидео

14:09

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

14:03

Почему мигает кнопка кондиционера в машине: самые распространенные причины

Реклама
13:58

"Нужно показать результат": нардеп Чернев назвал срок завершения Трампом войны

13:56

Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

13:43

Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

13:08

Вырастут ли цены на продукты в феврале: прогноз эксперта

13:07

"Тело отказывается работать": Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни

13:00

Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецептВидео

12:57

"Российские лодки – повсюду": Трамп сказал, зачем хочет купить Гренландию

12:54

ОККО и "Повернись живим" передали десантникам оружие и технику на 500 млн грн. Она уже уничтожает врага

12:47

Курс доллара в феврале 2025: на сколько подорожает валюта в Украине

12:28

"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

12:00

Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

Реклама
11:55

Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы сразиться за титул - промоутер

11:50

Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

11:48

На столе у Трампа появилась красная кнопка: для чего она нужна президенту США

11:38

На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

11:17

Орбан поздравил Трампа и намекнул на оккупацию столицы одной из стран Европы

11:12

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - жертвы, Свиньям - потеря денег

10:55

За время войны разбогател на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ

10:28

В Харьковской области РФ пытается прорваться вперед: военные раскрыли ситуацию

10:24

"Они не умерли": молчун Николаев рассказал о чувствах к предательнице Королевой

10:20

Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца

10:19

Украину атаковали более 130 дронов: сколько сбили и какие последствияФото

10:11

Все растает за 30 минут: как легко очистить духовку и стекло от жира

09:41

Украинка Александра Николаенко засветилась на инаугурации Трампа - как выглядит

09:36

Хочет капитуляции Украины: Путин заявил, что готов к переговорам с США – ISW

09:34

РФ готовится быстрее всего захватить город: на фронте критическая ситуация

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

09:12

Беспилотники атаковали Смоленский авиазавод: чем он важен для РФ

09:00

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

"Будут большие проблемы": Трамп предостерег Путина из-за отказа от сделки по УкраинеВидео

08:17

Екатерина Тышкевич обратилась к мужу и сделала публичное признание - причина

Реклама
08:16

Враг атаковал Днепр и еще две громады: глава ОВА рассказал о последствиях

08:00

Способен ли Трамп навязать Украине капитуляциюмнение

07:52

Новый госсекретарь США Рубио назвал условие завершение войны РФ и Украины

07:39

"Его поезд ушел": в РФ взбунтовались против Меладзе и выгоняют его из страны

07:12

Где спрятаны 4 пары ботинок: только гений найдет их за 10 секунд

06:52

После инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине: что сказал

06:10

Потери оккупантов становятся безумнымимнение

05:55

Гороскоп на завтра 22 января: Водолеям - большие деньги, Ракам - карьерный успех

05:31

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

04:57

Не так много, как все думают: сколько калорий в банане

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять