Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

Погода в Украине в среду будет преимущественно прохладной, местами ожидаются морозы.

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Погода в Украине - дождь и мокрый снег накроют Украину/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине 22 января

Где в Украине будут дождь и мокрый снег

Погода в Украине в среду, 22 января, будет облачной, во второй половине дня и вечером ожидаются дождь и мокрый снег.

Ветер будет юго-восточный, порывистый. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что температура воздуха ночью будет держаться на уровне около нуля градусов, а днем столбики термометров будут показывать +2, +3 градуса.

"В Украине в целом температура воздуха составит завтра +1...+4 градуса, на юге +3...+7 градусов, в восточной части от 1 мороза до 2 градусов тепла", - рассказала Диденко.

Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. В восточных областях осадков не ожидается.

"Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила синоптик.

Также она сообщила, что с 24-го января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.

Погода в Украине 22 января/ meteoprog

Погода в Украине 22 января/ Facebook Диденко

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине резко ударит +9 градусов - стало известно, в каких областях будет теплее всего. Ночью во вторник температура воздуха местами еще будет опускаться до -4 градусов, а днем будут плюсовые температуры воздуха.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Также ранее Главред сообщал, что аномальная теплота накрывает Украину - стало известно, до каких градусов повысится температура. Погода в Одессе и Николаеве будет одной из самых теплых. Синоптики сообщают, что осадков там не будет.

Напомним, врезал почти 6-балльный шторм - Украину атаковала новая магнитная буря. Магнитная буря ворвалась в страну сразу после того, как предыдущий шторм пошел на спад.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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