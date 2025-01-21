"Нужно показать результат": нардеп Чернев назвал срок завершения Трампом войны

Нардеп пояснил, что Трамп может усилить санкции против России, что еще больше ударит по ее экономике.

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Чернев назвал срок завершения Трампом войны / коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, скриншот с LB live

Что сказал Чернев:

Запад воспринимает Украину сегодня как "буферную зону"

Возможные причины окончания войны

Президент США Дональд Трамп реально может завершить российско-украинскую войну за полгода. Такое мнение высказал народный депутат Украины Егор Чернев во время интервью LB Live.

По его словам, Запад воспринимает Украину сегодня как "буферную зону" между западной цивилизацией и авторитарной Россией. Следовательно, украинцам нужно приложить большие усилия, чтобы доказать, что Украина - это часть Запада.

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"Я думаю, что эти полгода (для завершения войны – ред.), о которых говорит Трамп, они возможны по нескольким причинам. Прежде всего, Трампу нужно показать результат. Эти 100 дней одинаковы что в Украине для президента, что в Соединенных Штатах, что где угодно в мире. Показать, пока у тебя есть "медовый месяц" с избирателями, пока они тебя поддерживают, что ты можешь выполнять свои обещания. Я думаю, это одна из причин. Второе - сейчас ведется определенная работа относительно того, какими могут быть условия этих мирных переговоров. Они (США – ред.) будут думать, как уложиться в эти 6 месяцев. И третий факт - для РФ этот год тоже решающий. Они это понимают, исходя из состояния экономики", - отметил Чернев.

Нардеп пояснил, что Трамп может усилить санкции против России, что еще больше ударит по ее экономике, особенно если это будет нефте-газовый сектор.

Новости США

Напомним, как ранее сообщал Главред, что после инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине. Он заявил о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно скорее".

Также известно, что Дональд Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца. Президент призывает пересмотреть эти программы на предмет "программной эффективности" и определить, соответствуют ли они внешней политике США. Управление по управлению и бюджету "обеспечит соблюдение этой паузы".

Тарас Загородний назвал сценарий окончания войны при Трампе. Он считает, что вполне вероятно, что на самом деле Россию ждет судьба Советского Союза, а именно ее развал. Многие эксперты и аналитики утверждают, что республиканцу вряд ли удастся положить конец стране-агрессору России окончательно.

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Кто такой Егор Чернев? Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины.

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