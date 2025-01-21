Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца

Пока непонятно, какие объемы помощи будут остановлены указом президента, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом.

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Дональд Трамп подписал ряд указов после инаугурации / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп приостановил выделение США финансовой помощи другим странам

Программы иностранной помощи будут пересмотрены

После проверки финансирование может быть возобновлено ранее, чем через 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств. Также глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике "Америка прежде всего".

Как пишет The Hill, приказ о приостановке финансирования последовал за указом, предписывающим Государственному департаменту проводить внешнюю политику "Америка прежде всего", хотя подробности этой политики не определены.

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Трамп поручил главам департаментов и агентств, отвечающих за программы США по оказанию помощи в целях развития иностранных государств, немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств неправительственным организациям, международным организациям или подрядчикам.

Президент призывает пересмотреть эти программы на предмет "программной эффективности" и определить, соответствуют ли они внешней политике США. Управление по управлению и бюджету "обеспечит соблюдение этой паузы".

Указ Трампа предусматривает право государственного секретаря отменить правила для "определенных программ". Он также позволяет возобновить финансирование ранее, чем через 90 дней, если будет проведена проверка и государственный секретарь или назначенное им лицо после консультации с директором Административно-бюджетного управления примут решение о продолжении программы в той же или измененной форме.

В то же время в Конгрессе высказываются критические замечания относительно того, как распределяется иностранная помощь.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Какие указы подписал Дональд Трамп

Как сообщал Главред, 20 января состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Через несколько часов новый глава Белого дома приступил к подписанию первых указов в должности.

Трамп ввел чрезвычайное положение в энергетике США. Указы в этой сфере "развязывают руки" отечественной добыче ископаемого топлива. Они направлены на увеличение добычи нефти, газа и восстановление энергетических проектов, которые были остановлены предыдущей администрацией.

США снова выйдет из Парижского климатического соглашения, которое призвано сократить выбросы углекислого газа для борьбы с изменением климата.

Будут пересмотрены ограничения на выбросы парниковых газов для автомобилей, отменены "мандаты" на электромобили.

Кроме того, Трамп объявил нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе чрезвычайной ситуацией. Речь идет об усилении контроля на границе с Мексикой, возобновлении строительства стены и предоставлении военным полномочий для обеспечения порядка на границе.

Офицеры иммиграционной службы получат больше свободы для ареста мигрантов без криминального прошлого. Для замедления миграции будут введены более жесткие правила получения разрешений на работу, грин-карт, виз.

Будет отменено право на гражданство по праву рождения для рожденных в Штатах детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса.

Будет приостановлена программа переселения беженцев в США минимум на четыре месяца.

Трамп также подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США (с Мексикой), что приведет к развертыванию дополнительных ресурсов Пентагона и развертыванию вооруженных сил для завершения строительства пограничной стены, среди прочих мероприятий. Он сосредоточен только на безопасности южной границы.

Также на сайте Белого дома обнародовали подписанный Трампом документ с заявлением, что Штаты "намерены выйти из Всемирной организации здравоохранения".

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после вступления в должность планирует быстро помиловать людей, осужденных за участие в штурме Капитолия США 6 января 2021. Команда президента составила список лиц, которых должны помиловать соответствующим указом.

Кроме того Трамп подписал указ, направленный на приостановление выполнения федерального запрета против TikTok на 75 дней. В течение этого срока компании, использующие приложение, не будут нести за это ответственности.

Президент подписал указ о создании "Департамента правительственной эффективности" во главе с его советником и донором Илоном Маском. Ожидалось, что указ создаст офис DOGE в Белом доме, хотя изначально Трамп заявлял, что группа будет существовать вне правительства.

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил о планах встретиться с Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По его словам, процесс уже идет.

Также Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский "хочет заключить сделку".

"Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

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"Мирный план" Дональда Трампа Ранее два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине. "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык". В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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