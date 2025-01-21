"Будут большие проблемы": Трамп предостерег Путина из-за отказа от сделки по Украине

Кратко:
- Зеленский "хочет заключить сделку"
- Путина ждут "большие проблемы"
- Трамп хочет как можно быстрее провести переговоры с хозяином Кремля
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.
По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский "хочет заключить сделку".
"Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп добавил, что Путин "не может быть в восторге" от того, как идет война, поскольку она длится уже три года.
Президент США пообещал "как можно быстрее" встретиться с российским президентом и "все выяснить".
Смотрите видео - Трамп заявил, что Путин должен заключить сделку:
Также Трамп прокомментировал свое предвыборное обещание завершить войну в Украине за сутки после вступления в должность главы государства.
"Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть", — сказал глава Белого дома.
Смотрите видео - Трамп сделал заявление о завершении войны за 24 часа:
Дональд Трамп и война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".
"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал Трамп.
Глава Белого дома также заявил о планах встретиться с Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По его словам, процесс уже идет.
Госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности заявил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.
20 января российский диктатор Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента и заявил, что Россия якобы готова к диалогу с новой администрацией США по так называемому "украинскому конфликту".
"Что же касается самого урегулирования ситуации, то снова хочу подчеркнуть: его целью должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе", - сказал Путин.
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