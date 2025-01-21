Новый госсекретарь США Рубио назвал условие завершение войны РФ и Украины

Прекращение огня - главный приоритет для новой администрации США. При этом Марко Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война может закончиться.

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Рубио заявил, что война России и Украины должна быть закончена / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

Прекращение войны возможно лишь при условии компромиссов со стороны РФ и Украины

Прекращение огня - главный приоритет

Переговоры должны вестись через дипломатию

Достижение мира в Украине является приоритетом для администрации президента США Дональда Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности.

Как пишет CNN, Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

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"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который продвигает мир и прекращает конфликты, и это также будет сложно. Это сложные вещи. Я не хочу и не могу определить временные рамки, кроме того, что каждый раз, когда вы пытаетесь положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет чем-то уступить", - сказал Рубио.

Рубио также не стал говорить о том, на какие уступки должна будет пойти Украина.

В целом, по его словам, ключ к успеху лежит в дипломатии.

"Мы не будем забегать вперед, говоря о деталях. Переговоры такого уровня должны вестись через дипломатию, а не на публичных форумах. И очевидно, что окончательные решения относительно того, на что соглашаться, будут принимать сами страны-участницы – как украинцы, так и россияне", - отметил госсекретарь США.

Рубио добавил, что прекращение огня - главный приоритет для Трампа. И работа в этом направлении начнется "немедленно".

"Уже сейчас создается основа для переговоров, но это будет сложный процесс", - сказал он.

Рубио также подчеркнул, что РФ является агрессором, но война должна быть завершена.

"Россия – агрессор в этом конфликте, но эта война должна закончиться. В конце концов, именно это и является сложностью внешней политики", – сказал он.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил о планах встретиться с Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По его словам, процесс уже идет.

По данным СМИ, мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Тем временем Bloomberg пишет, что новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет дать толчок к мирным переговорам между Россией и Украиной, по крайней мере, на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль. Как утверждает обозреватель Марк Чемпион, "это было бы не мирное соглашение, которого хотят украинцы, а капитуляция".

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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