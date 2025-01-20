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Два условия окончания войны: СМИ выяснили детали мирного плана Трампа

Анна Ярославская
20 января 2025, 10:25
1554
В Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.
Дональд Трамп, ВСУ, Украина
У Трампа рассматривают два главных пункта возможного мирного плана / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

  • Вопрос членства Украины в НАТО будет "положен в ящик"
  • Рассматривается заморозка по линии боевых действий
  • Не факт, что РФ готова к прекращению огня

Мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источники, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа в перспективе может выйти на переговоры по завершению полномасштабной войне в Украине с двумя ключевыми позициями.

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Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку".

Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Издание отмечает, что в Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. Кроме того, любая заморозка может превратиться в горячие боевые действия, и об это доказал опыт проведения АТО/ООС на Донбассе.

Отмечается также, что ключевым аспектом также является готовность России к завершению военных действий, и этот момент часто не учитывается. На данный момент российские оккупанты продолжают наступательные действия на территории Украины.

Второй сценарий в отношении войны России против Украины также рассматривается, и касается он усиления обороноспособности Вооруженных сил Украины и обеспечения готовности к возможному продолжению войны. Эти задачи будут оставаться актуальными и во время президентства Дональда Трампа.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Дональд Трамп и завершение войны в Украине

Как сообщал Главред, во во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

"Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил Трамп.

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что на пути к прекращению войны в Украине есть три ключевых вопроса. Первый - кто должен быть за столом переговоров, второй - как привести их за стол переговоров, третий - какими должны быть рамки сделки.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", - сказал он.

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