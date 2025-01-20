У Трампа назвали три основных вопроса для прекращения войны в Украине

Главные тезисы:
- Трамп решительно настроен прекратить войну РФ и Украины
- В контексте завершения войны нужно решить три вопроса
Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, решительно настроен добиться завершения войны, которую против Украины начала страна-агрессор Россия. Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц.
По его словам, на пути к прекращению войны в Украине остаются три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми и касаются возможных переговоров Украины с РФ, пишет CBS.
Первый вопрос - кто должен быть за столом переговоров, второй - как привести их за стол переговоров, третий - какими должны быть рамки сделки.
"Конфликт должен остановиться, и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать", - заявил Уолтц.
Он подчеркнул, что война в Украине "совмещает методы ведения времен Первой мировой", а также несет риски эскалации в Третью мировую, поскольку Россия привлекла войска Северной Кореи.
"Это окопная война времен Первой мировой, действительно мясорубка, когда люди проходят через открытые поля на востоке Украины. Однако с эскалационными последствиями Третьей мировой войны", - добавил Уолтц.
Переговоры Трампа и Путина
Как сообщал Главред, во во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.
"Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.
В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.
"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков.
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предполагает, что, несмотря на заявления Трампа о прекращении огня в Украине, его подход будет заключаться в сильном давлении на обе стороны войны для заключения быстрого мира.
По данным The Hill, Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной.
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Кто такой Майкл Уолтц
Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.
Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.
Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.
Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.
Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.
После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.
В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.
"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.
При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.
Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.
"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.
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