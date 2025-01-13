Подготовка мирных переговоров с Украиной: у Путина сделали заявление

Дмитрий Песков традиционно переложил вину на Украину и обвинил в отказе от переговоров.

https://glavred.info/world/podgotovka-mirnyh-peregovorov-s-ukrainoy-u-putina-sdelali-zayavlenie-10630121.html Ссылка скопирована

В РФ прокомментировал вопрос вероятности мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншо из видео

Важно:

Песков традиционно переложил вину на Украину

В Кремле говорят о готовности к контактам с США

В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной.

Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, в стране-агрессоре пока никаких предпосылок для возобновления переговоров с Украиной, передают росСМИ.

видео дня

При этом он традиционно переложил вину на Украину заявив, что Киев якобы отказывается от переговорного процесса.

"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков в комментарии.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

Как сообщалось ранее, Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского. Илия Куса рассказал, что пока Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую, возможно, будет организован формат челночной дипломатии. Трамп будет стремиться стабилизировать ситуацию, чтобы потом заниматься другими приоритетами.

Больше новостей:

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред