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"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договориться

Алёна Воронина
30 декабря 2024, 14:53
89
Пока что Украине нет смысла вести переговоры с РФ. Пока наша страна не имеет рычагов влияния на РФ, такие переговоры будут бессмысленными и бесперспективными.
Владимир Огрызко, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договориться/ коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента Украины, сайт Кремля

Кратко:

  • Украине сейчас нет смысла вести переговоры с РФ
  • Чтобы начинать переговоры с РФ, Украине нужно иметь рычаги влияния на Россию

Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону.

Чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить. Такое мнение высказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Переговорный процесс с Россией - и я вам это говорю, исходя из собственного многолетнего опыта - не имеет под собой никаких оснований, если ты не имеешь рычагов влияния на российскую сторону. Если таких рычагов нет, переговоры являются абсолютно бессмысленными, бесперспективными и безрезультатными", - отметил Огрызко.

Он подчеркнул, что для того, чтобы иметь инструменты влияния, надо заставить Россию отступить.

"Пока мы этого не сделаем, любые переговоры будут просто профанацией. Конечно, можно собрать делегации, которые поедут в условный Стамбул или Анкару, или где-то еще, сядут друг напротив друга, прочитают написанное в их директивах - и разъедутся. И на том все переговоры закончатся. Но какой смысл в таких переговорах? Такие переговоры ни о чем", - добавил дипломат.

Смотрите видео интервью с Владимиром Огрызко, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно дальнейшего хода войны и международной поддержки Украины:

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что в МИД сделали заявление о переговорах с Россией. Агрессорка Россия стремится к расширению военной агрессии, отметил Георгий Тихий.

Как ранее сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что Украина может готовить что-то "интересное" для РФ. США могут реализовать "план Помпео" для укрепления поддержки Украины, предположил Загородний.

Напомним, в ISW отметили, что Путин отверг предложение команды Трампа. Хозяин Кремля заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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