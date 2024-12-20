Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

Что сказали в МИД Украины:
- Вопрос о переговорах нужно адресовать РФ
- Россию надо принудить к миру
- Россия стремится к эскалации войны
Вопросы о возможных переговорах Украины и РФ следует задавать российской стороне. Если Москва не хочет мира, значит, нужно усилить на нее давление для того, чтобы принудить Кремль к миру. К тому же Россия стремится к расширению своей военной агрессии. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
В ходе брифинга ведомства в пятницу, 20 декабря, он сказал о том, что дискуссию относительно переговоров нужно развернуть в сторону России.
"Давайте мы все вместе развернем этот дискурс (о переговорах). Пусть Путин и Россия думают, когда они садятся за стол переговоров. Это Путин и Россия напали на Украину. Украина защищается от агрессии. Перед Украиной стоит экзистенциальный вопрос существования государства и выживания наших людей", - отметил Тихий.
Россию нужно принудить к миру
По словам Тихого, если РФ не хочет мирного соглашения, нужно усилить давление на Кремль и повысить цену на агрессию, чтобы у Москвы появилось стремление к миру.
Россия стремится к эскалации в Украине
Спикер МИД также акцентировал внимание на том, что у Кремля присутствует желание расширять свою агрессию.
"Мы доносим нашим партнерам простую позицию, чтобы у России появилось желание искать реального мира, нужно увеличить давление на них", - подчеркнул Георгий Тихий.
Переговоры Украины и России – новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава Белого дома Дональд Трамп в январе увеличит усилия для завершения российско-украинской войны. Украине нужен справедливый и устойчивый мир, а не перемирие, которым может воспользоваться Путин для повторной военной агрессии.
Киев и Москва "готовы к переговорам", говорил спецпредставитель администрации Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог. По его словам, Трамп способен остановить войну.
Украине нужно принять решение: продолжение войны или переговоры о мире, сказал госсекретарь США администрации Байдена Энтони Блинкен. Белый дом стремится обеспечить сильные позиции Киева на возможных переговорах в 2025 году.
Другие новости:
- Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля
- В переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай, но есть нюанс - Салливан
- Внести Курщину в состав Украины: эксперт озвучил интересный вариант переговоров с РФ
Что такое МИД Украины?
Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред