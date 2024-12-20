Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

Агрессор Россия стремится к расширению военной агрессии, отметил Георгий Тихий.

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Нужно сделать так, чтобы Россия реально стремилась к миру с Украиной МИД / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Что сказали в МИД Украины:

Вопрос о переговорах нужно адресовать РФ

Россию надо принудить к миру

Россия стремится к эскалации войны

Вопросы о возможных переговорах Украины и РФ следует задавать российской стороне. Если Москва не хочет мира, значит, нужно усилить на нее давление для того, чтобы принудить Кремль к миру. К тому же Россия стремится к расширению своей военной агрессии. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

В ходе брифинга ведомства в пятницу, 20 декабря, он сказал о том, что дискуссию относительно переговоров нужно развернуть в сторону России.

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"Давайте мы все вместе развернем этот дискурс (о переговорах). Пусть Путин и Россия думают, когда они садятся за стол переговоров. Это Путин и Россия напали на Украину. Украина защищается от агрессии. Перед Украиной стоит экзистенциальный вопрос существования государства и выживания наших людей", - отметил Тихий.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

Россию нужно принудить к миру

По словам Тихого, если РФ не хочет мирного соглашения, нужно усилить давление на Кремль и повысить цену на агрессию, чтобы у Москвы появилось стремление к миру.

Россия стремится к эскалации в Украине

Спикер МИД также акцентировал внимание на том, что у Кремля присутствует желание расширять свою агрессию.

"Мы доносим нашим партнерам простую позицию, чтобы у России появилось желание искать реального мира, нужно увеличить давление на них", - подчеркнул Георгий Тихий.

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Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава Белого дома Дональд Трамп в январе увеличит усилия для завершения российско-украинской войны. Украине нужен справедливый и устойчивый мир, а не перемирие, которым может воспользоваться Путин для повторной военной агрессии.

Киев и Москва "готовы к переговорам", говорил спецпредставитель администрации Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог. По его словам, Трамп способен остановить войну.

Украине нужно принять решение: продолжение войны или переговоры о мире, сказал госсекретарь США администрации Байдена Энтони Блинкен. Белый дом стремится обеспечить сильные позиции Киева на возможных переговорах в 2025 году.

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Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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