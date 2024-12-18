В США заявили, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам - детали

Спецпосланник США называл две главные причины готовности обеих сторон к диалогу.

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Большие потери изменили позиции Киева и Москвы по переговорам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Что сказал Кэллог:

Потери и общее истощение повлияли на готовность сторон к переговорам

Россия ежедневно теряет около 200 военнослужащих

Трамп может выполнить роль "рефери" в переговорах

Украина и страна-агрессор Россия уже готовы к проведению мирных переговоров. Об этом заявил спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог, опубликовав видео в соцсети X.

Он привел данные представителя Министерства обороны США о том, что РФ теряет до 200 оккупантов в день. Не лучше ситуация с северокорейскими военными, которых страна-агрессор привлекает к боевым действиям на Курщине - их ликвидировали или ранили уже в количестве нескольких сотен.

видео дня

В то же время украинская сторона, по словам Келлога, уже потеряла около 40% территорий Курской области.

Если соотносить общие потери обеих сторон, то после тысячи дней войны вражеская армия потеряла 350-400 тысяч военных, в то время как украинская - 150 тысяч, из-за чего и Москва и Киев якобы говорят, что, возможно, пришло время отступить.

"Представьте бой в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят остановиться. Вам нужен рефери, чтобы их разделить. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать", - подчеркнул он.

Готовность Украины и России к мирным переговорам

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях с Россией. Это может быть реализовано благодаря сильной общей позиции партнеров.

Формула мира / Инфографика: Главред

Ранее также он пояснил, что сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

В то же время представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна-агрессор РФ хотела бы привлечь Беларусь к возможным переговорам вокруг Украины.

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Кто такой Кит Кэллог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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