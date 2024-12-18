ВСУ сражаются не за территории: Свитан озвучил, какую задачу Украина выполняет на Курщине

Украинские силы не воюют против армии РФ в Курской области ради захвата территорий врага.

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Изначально ВСУ не имели целью захватывать территории РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР, скрин с DeepState

Что сказал Свитан:

ВСУ продолжают выполнять поставленные задачи на Курщине

Украинские силы создают буферную зону

Украина достигла цели в Курской области

В иностранных СМИ распространяется информация якобы о потере Украиной половины захваченных во время Курской операции территорий страны-агрессора России и получения оккупантами преимущества.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан 24 каналу заявил, что на самом деле эти заявления не являются корректными, ведь Украина продолжает операцию согласно определенному плану.

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"Перед украинскими военными не стояла задача захвата российской территории и сейчас не стоит. Первая задача, которая там выполняется, - создание буферной демилитаризованной зоны", - отметил он.

Второй задачей, по словам эксперта, является увеличение плотности войск РФ, которые проводят наступательные действия. И его ВСУ уже выполняют.

"Нужно было заставить российское военно-политическое руководство перебросить на это направление десятки тысяч военных, которые не должны были попасть на Восточный фронт или были оттуда сняты", - добавил Свитан.

Таким образом уже 70 тысяч российских оккупантов не появились на Донецком фронте, потому что были задействованы в боях на Курщине. Это позволило украинским военным сдержать вражеские силы в районах Курахово, Покровска и Великой Новоселки.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационные силы РФ задействовали в Курской области военных из КНДР. Однако Россия бросает в бой северокорейских военных без какой-либо поддержки бронированной техники. Тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Из-за этого количество потерь среди солдат КНДР на Курском направлении превысило 200 человек. Российские командиры не ценят жизнь северокорейских солдат и даже недовольны их присутствием из-за незнания языка.

Ранее также главком Александр Сырский сообщил, что российские военные вместе с солдатами из Северной Кореи третьи сутки подряд проводят интенсивные наступательные действия в Курской области.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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