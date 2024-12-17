Россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине – Сырский

Северокорейские наемники уже понесли большие потери. Украинские защитники стойко держат оборону, отметил Сырский.

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Сырский: враг проводит штурмы в Курской области / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

О чем говорил Сырский:

Враг проводит интенсивные наступательные действия в Курской области

Агрессор продолжает обстрелы в Сумской и Черниговской областях

Российские военные вместе с солдатами из Северной Кореи третьи сутки подряд проводят интенсивные наступательные действия в Курской области. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сказал во время видеообращения к участникам заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, которое проходило во Львове.

"Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области. Враг активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери. Украинские защитники стойко держат оборону, уничтожают личный состав и технику врага, за что я благодарен солдатам, сержантам и офицерам", - сказал Сырский. видео дня Главнокомандующий добавил, что в этих условиях все украинское общество должно сплотиться вокруг поддержки ВСУ.

Кроме того, по его словам, на севере Украины агрессор продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, осуществляет вооруженные провокации, ведет диверсионно-разведывательную деятельность.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ЦПД объяснили, почему войска КНДР странно реагируют на украинские дроны. Дело в том, что армия РФ плохо проинформировала северокорейских военных.

В то же время в Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине. По данным издания, на прошлых выходных во время штурмов корпус Северной Кореи мог потерять каждого 25-го солдата.

В свою очередь в США предупредили о возможной эскалации. Пересечение военных КНДР границы с Украиной закончится явно не положительным сценарием.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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