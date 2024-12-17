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Минус 4% солдат в одной атаке: в Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине

Анна Ярославская
17 декабря 2024, 10:14
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В бой под Плехово оккупанты бросили ориентировочно до 500 человек. Всего было три волны атаки.
Военные КНДР
Военные КНДР пошли в атаку на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Корпус КНДР отправили на штурм возле Плехово
  • Потери оккупантов составили примерно 500 человек

Командование армии РФ впервые бросило в бой солдат корпуса КНДР в Курской области. Во время штурмов на минувших выходных корпус Северной Кореи мог потерять каждого 25-го солдата. Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Акс.

Бои произошли под селом Плехово. Украинские военные опубликовали видео, на котором видно, как северокорейцы идут через поле и попадают под удар дронов ВСУ.

видео дня

Согласно данным издания, корпус КНДР, который состоял ориентировочно из 12 тыс. человек, мог потерять в боях под Плехово 4% состава. Вероятно, речь идет о 480 человек. Сколько было ранено, а сколько - ликвидировано, не уточняется.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в бой под Плехово бросили 92-ю и 94-ю отдельные бригады корпуса КНДР - ориентировочно, до 500 человек. Всего было три волны атаки.

Первую атаку Силам обороны удалось отбить, но северокорейцы пошли на штурм во второй и в третий раз.

"Их [КНДР, — ред.] потери могли составлять до половины привлеченных солдат", — добавил Цаплиенко.

Как отмечает Акс, корпус КНДР мог потерять каждого 25-го солдата во время боев, которые произошли в течение двух выходных дней.

Тем временем в Генштабе ВСУ не сообщали о боевых действиях в Курской области и атаках РФ под Плеховым.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил реальное применение войск КНДР в войне России против Украины.

По словам Зеленского, россияне сжигают лица погибшим северокорейцам, чтобы их было труднее идентифицировать.

В Пентагоне также подтвердили первые атаки КНДР в Курской области. Согласно данным американской разведки, есть подтвержденная информация о раненых и погибших.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что войска страны-агрессора России бросают в бой военнослужащих из КНДР без какой-либо поддержки бронированной техники. Тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.

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Кто такой Дэвид Акс

Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов.

В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

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