Бросают в бой без бронетехники: в ЦПД рассказали, как РФ уничтожает войска КНДР

Что сказал Коваленко:
- РФ бросает войска КНДР на "мясные штурмы"
- Северокорейские войска теряют много живой силы
- Командование пытается скрыть провалы войск КНДР
Войска страны-агрессора России бросают в бой военнослужащих из КНДР без какой-либо поддержки бронированной техники. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Согласно его сообщению в Telegram, тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.
Но при этом атаковать украинские позиции их заставляют в узких участках и с нескольких направлений одновременно. Из-за этого войска КНДР несут значительные потери.
"Зато российские военные пытаются избегать новостей о неудачах военных КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери", - добавил он.
Ситуация в Курской области - последние новости
Напомним, российские оккупанты пытаются отбить свои позиции на Курском направлении, применяя элитные подразделения. Россияне пытаются выбить Вооруженные Силы Украины с занимаемых позиций.
Ранее также Андрей Коваленко призвал украинцев не спешить с выводами относительно участия северокорейских войск в штурмах на стороне оккупантов в Курской области.
А в ГУР, как писал Главред, сообщили, что северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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