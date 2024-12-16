Бросают в бой без бронетехники: в ЦПД рассказали, как РФ уничтожает войска КНДР

Тактика российских командиров в отношении военных КНДР подобна той, которую они применяют для войск РФ.

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Штурмы на Курщине обходятся военным КНДР значительными потерями / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, US army

Что сказал Коваленко:

РФ бросает войска КНДР на "мясные штурмы"

Северокорейские войска теряют много живой силы

Командование пытается скрыть провалы войск КНДР

Войска страны-агрессора России бросают в бой военнослужащих из КНДР без какой-либо поддержки бронированной техники. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Согласно его сообщению в Telegram, тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.

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Но при этом атаковать украинские позиции их заставляют в узких участках и с нескольких направлений одновременно. Из-за этого войска КНДР несут значительные потери.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Зато российские военные пытаются избегать новостей о неудачах военных КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери", - добавил он.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, российские оккупанты пытаются отбить свои позиции на Курском направлении, применяя элитные подразделения. Россияне пытаются выбить Вооруженные Силы Украины с занимаемых позиций.

Ранее также Андрей Коваленко призвал украинцев не спешить с выводами относительно участия северокорейских войск в штурмах на стороне оккупантов в Курской области.

А в ГУР, как писал Главред, сообщили, что северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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