Стянули мощные подразделения: армия РФ пытается отбить территории на Курщине

Вкратце:
- Армия РФ прилагает немало усилий, чтобы выбить ВСУ из Курщины
- Силы обороны Украины отражают вражеские атаки
Российские оккупанты пытаются отбить свои позиции на Курском направлении, применяя элитные подразделения. Об этом в эфире телемарафона сообщил старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Гайдащук.
По его словам, россияне пытаются выбить Вооруженные Силы Украины с занимаемых позиций. Для этого они используют вооружение различного типа, среди которого артиллерия, дроны и бронетехника.
Старший офицер добавляет, что армия РФ пополняет личный состав на Курском направлении, однако значительных успехов они пока не имеют.
"И все мощные свои воинские части, подразделения, которые они стянули с других участков фронта, чтобы штурмовать наши позиции на Курщине. Нам удается удерживать такие позиции, которые мы заняли ранее", - заявил Петр Гайдащук.
По его словам, галицкие десантники во время операции в Курской области, с августа 2024 года, уже ликвидировали около трех тысяч военных российской армии. Еще ориентировочно 150 оккупантов украинским защитникам удалось взять в плен.
Отвечая на вопрос, наблюдается ли применение на Курщине северокорейских военных, он отметил, что не приходилось с ними сталкиваться.
"Мы слышали об их появлении, но их нет, мы их не встречали и в бою с ними не сталкивались. Зато мы сталкиваемся в бою с российской пехотой, мотострелковыми подразделениями, десантно-штурмовыми подразделениями и подразделениями морской пехоты. Это все российские подразделения, где северокорейцев нет", - сообщил Гайдащук.
Операция в Курской области - новости по теме
Как писал Главред, украинская бригада, действовавшая на Курском направлении, сообщила 29 ноября, что отбила российский усиленный взвод механизированной атаки в неустановленном районе Курской области и уничтожила пять из шести российских бронетехники дистанционным минированием.
Командир батальона "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что на Курском направлении враг активизировался и пробовал провести штурмы. По его словам, армия РФ применяет БТРы и багги. Он добавил, что несмотря на все, украинские пилоты очень эффективно работают и уничтожают врага.
Подразделение Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона заявило, что российские военные попытались форсировать реку в Курской области. Но украинские бойцы помешали оккупантам, нанеся им большие потери в живой силе и технике.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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