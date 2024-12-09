Оккупанты создают плацдарм на Харьковщине: ситуация меняется - 3 ОШБр

Враг ждет, пока промерзнет земля, чтобы реализовать свои планы, но подготовку начал уже сейчас.

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Враг оккупировал еще два населенных пункта Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Романов:

Враг захватил два села на Харьковском направлении

ВСУ готовятся к развертыванию плацдарма оккупантами

Армия РФ ждет холодов, чтобы перейти к механическим накатам

Армия страны-агрессора России на Харьковском направлении захватили два населенных пункта, где начинает создавать плацдарм. Об этом в эфире "Суспільного" заявил командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов.

По его словам, речь идет о селах Первомайское и Вишневое. Действия оккупантов на Харьковщине также указывают на то, что они пытаются отбросить Силы обороны за естественный рубеж реки Оскол.

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"Проводятся штурмовые действия на бригадном рубеже обороны на севере. Со стороны Сил обороны Украины - 3 штурмовой бригады - проводим стабилизационные действия. Природные языки иногда играют на руку врагу, когда у нас есть утренний туман. Враг пользуется этим, чтобы просачиваться малыми группами между нашей полосы обороны. Кое-где у них получается подходить к нашим тылам. На прошлой неделе было даже столкновение наших операторов дронов БпЛА с вражескими пехотинцами", - подчеркнул военный.

ВСУ ожидают, что враг в ближайшее время будет применять механизированные накаты как только промерзнет земля. Тогда армия РФ будет иметь шанс сделать переправу через Черный Жеребец, но украинские военные уже сейчас готовятся противодействовать противнику.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Ранее стало известно, что в Волчанске постоянно продолжаются боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако тактику он не меняет.

Накануне, как писал Главред, армия страны-агрессора России на Купянском направлении продолжает попытки давления на украинских защитников. Там враг создал плацдарм возле населенного пункта Новомлинск, однако ВСУ его уничтожили.

Купянск / Инфографика: Главред

Напомним, в конце ноября российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачей. Украинские защитники остановили оккупантов. Часть диверсантов удалось ликвидировать, остальные отступили обратно в Белгородскую область.

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Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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